Španac najbolji u San Marinu: Mark Markez pobedio u sprint trci u Moto GP šampiontu

VOZAČ Dukatija Mark Markez pobednik je sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade San Marina u Moto GP šampionatu.

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Aktuelni šampion je na stazi "Marko Simončeli" u Mizanu došao do pobede vremenom 19.48,519 minuta.

Drugi je bio vozač Aprilije Marko Beceki, dok je treće mesto zauzeo njegov timski kolega Horhe Martin.

Vozač Pertamine Fabio di Đanantonio završio je trku kao četvrtoplasirani, a bodove su još osvojili Aleks Markez, Pedro Akosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeger i Luka Marini.

Martin je vodeći u generalnom plasmanu sa 263 boda, drugi je Mark Markez sa 249, a treći Beceki sa 241 bodom.

Glavna trka Velike nagrade San Marina voziće se u nedelju od 15 časova.

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