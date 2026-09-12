Španac najbolji u San Marinu: Mark Markez pobedio u sprint trci u Moto GP šampiontu
VOZAČ Dukatija Mark Markez pobednik je sprint trke koja se vozila u okviru Velike nagrade San Marina u Moto GP šampionatu.
Aktuelni šampion je na stazi "Marko Simončeli" u Mizanu došao do pobede vremenom 19.48,519 minuta.
Drugi je bio vozač Aprilije Marko Beceki, dok je treće mesto zauzeo njegov timski kolega Horhe Martin.
Vozač Pertamine Fabio di Đanantonio završio je trku kao četvrtoplasirani, a bodove su još osvojili Aleks Markez, Pedro Akosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeger i Luka Marini.
Martin je vodeći u generalnom plasmanu sa 263 boda, drugi je Mark Markez sa 249, a treći Beceki sa 241 bodom.
Glavna trka Velike nagrade San Marina voziće se u nedelju od 15 časova.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
Amerikanci su ovo dugo čekali! Šelton može da uradi nešto što čekaju 23 godine
12. 09. 2026. u 08:38
Neverovatne scene na US openu! Šelton postavio istorijski rekord, on mu odmah poništen
12. 09. 2026. u 08:14
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)