POJAVIO SE I SNIMAK: Šerif Konjević peva, Aca Lukas pored monstruma Orića (VIDEO)

30. 11. 2025. u 20:50

FOTOGRAFIJA ratnog zločinca Nasera Orića i pevača Ace Lukasa, koja se pojavila na društvenim mrežama, izazvala je dosta negativnih komentara i brojnih reakcija.

ПОЈАВИО СЕ И СНИМАК: Шериф Коњевић пева, Аца Лукас поред монструма Орића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama se pojavio i video sa zabave na kojoj su bili pjevač i bivši komandant muslimanskih snaga u Srebrenici, koji je odgovoran za brojne zločine nad Srbima.

Kako se može videti na snimku, Šerif Konjević peva, dok Lukas i Orić sede jedan do drugog.

Lukas tvrdi da se te večeri fotografisao sa velikim brojem ljudi i da se ne seća svakoga pojedinačno.

- Za stolom su se smenjivali ljudi. Zaista ne znam ko je gospodin, jer se te noći sa mnom slikalo mnogo ljudi. Svima sam izašao u susret, kao i do sada, i uvek ću ljudima pružiti zadovoljstvo da imaju uspomenu sa mnom - poručio je pevač za Kurir.

