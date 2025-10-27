BOLI GLAVA OD OVOGA: Halid Muslimović napisao pesmu za ovu bivšu zvezdu Granda (FOTO)
MLADI pevač Benjamin Kličić predstavio je svoju novu pesmu pod nazivom „Boli glava“, koju potpisuje legendarni Halid Muslimović.
Saradnja ova dva pevača, kako otkrivaju, dogodila se sasvim slučajno, ali je rezultirala pesmom koja već na prvo slušanje osvaja publiku.
- Upoznao nas je moj menadžer. Svratili smo u Halidov restoran, i posle nekoliko trenutaka razgovora rekao je da ima pesmu za mene. Vrlo brzo smo odlučili da sarađujemo i pesma "Boli glava" je nastala. Halidova podrška mi mnogo znači, pravi je vetar u leđa,“ iskreno kaže Benjamin.
Halid Muslimović, koji je poznat po brojnim hitovima koje je sam napisao – kako za sebe, tako i za mnoge kolege – prepoznao je u mladom Kličiću veliki potencijal.
Benjamin dodaje da je posebno srećan jer će uskoro deliti binu sa svojim muzičkim uzorom.
- Istina je, pozvao me je da budem gost na koncertu. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti deo nastupa jednog od najboljih pevača našeg regiona. Zahvalan sam mu na svakom savetu, na pesmi i na prilici da me publika još bolje upozna.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
