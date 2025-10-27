BOLI GLAVA OD OVOGA: Halid Muslimović napisao pesmu za ovu bivšu zvezdu Granda (FOTO)

MLADI pevač Benjamin Kličić predstavio je svoju novu pesmu pod nazivom „Boli glava“, koju potpisuje legendarni Halid Muslimović.

Foto: Privatna arhiva

Saradnja ova dva pevača, kako otkrivaju, dogodila se sasvim slučajno, ali je rezultirala pesmom koja već na prvo slušanje osvaja publiku.

- Upoznao nas je moj menadžer. Svratili smo u Halidov restoran, i posle nekoliko trenutaka razgovora rekao je da ima pesmu za mene. Vrlo brzo smo odlučili da sarađujemo i pesma "Boli glava" je nastala. Halidova podrška mi mnogo znači, pravi je vetar u leđa,“ iskreno kaže Benjamin.

Foto: Privatna arhiva

Halid Muslimović, koji je poznat po brojnim hitovima koje je sam napisao – kako za sebe, tako i za mnoge kolege – prepoznao je u mladom Kličiću veliki potencijal.

Benjamin dodaje da je posebno srećan jer će uskoro deliti binu sa svojim muzičkim uzorom.

- Istina je, pozvao me je da budem gost na koncertu. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti deo nastupa jednog od najboljih pevača našeg regiona. Zahvalan sam mu na svakom savetu, na pesmi i na prilici da me publika još bolje upozna.

