BILO JE LEPO, PRELISTAVALI SMO PORODIČNE ALBUME: Ilda Šaulić o pesmi koju je posvetila ocu, novitetima i inspiraciji (FOTO)
FOLK zvezda Ilda Šaulić večeras je zapevala u prestonici, a pre nastupa, porazgovarala je sa ekipom "Večernjih novosti" na mnoge teme.
Ponela je elegantnu cvetnu haljinu ispod kolena, koja je pratila liniju tela, a uz koju je uklopila plave salonke.
Danas je objavila i spot za pesmu "Dobri oče moj" koju je posvetila svom ocu legendarnom pevaču Šabanu Šauliću i spotu koji je snimila u porodičnoj atmosferi.
- Komentari su divni, a pesma je emotivna, bila mi je želja da izađe na njegov rođendan, ali smo malo zakasnili. To je jedan lep i emotivan spot. Porodica je videla pre nego što je spot pušten, bilo je suza, sve što je vezano za njega nas pogađa. Kada je muzika i pesma u pitanju, uvek ću se truditi da bude prisutan" - rekla je Ilda, pa otkirla kako ćerka Ema reaguje na priče o dedi Šabanu:
- Ljudi mog oca spominju često, pa ona hvata neke detalje kakav je bio prema muzici i ljudima koji su ga voleli i slušali, sve te lepe informacije hvata koje treba da ima o njemu. Dobar je đak, trudi se i uči, ali moramo da guramo. Sve mora da se zasluži kad je škola u pitanju, to joj je jedina obaveza koju ima - rekla je Ilda, pa prokomentarisala odlazak Halida Bešlića.
- Prestalo je da kuca srce čoveka koji je bio legenda bosanske muzike. On je bio izuzetan čovek, bila sam na njegovom koncertu u Beogradu pre nekoliko godina. Veliki je to gubitak, saosećam se sa njegovom porodicom. Šaban i Halid su bili divni prijatelji.
U narednom periodu folk zvezda će svoju publiku obradovati i muzičkim novitetima:
- Do kraja godine biće svega. U novembru ću se pojaviti na festivalu Sabor narodne muzike sa jednom mnogo lepom pesmom, a u decembru sledi još jedno iznenađenje - zaključila nam je Ilda.
Preporučujemo
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)