BILO JE LEPO, PRELISTAVALI SMO PORODIČNE ALBUME: Ilda Šaulić o pesmi koju je posvetila ocu, novitetima i inspiraciji (FOTO)

FOLK zvezda Ilda Šaulić večeras je zapevala u prestonici, a pre nastupa, porazgovarala je sa ekipom "Večernjih novosti" na mnoge teme.

Foto: Novosti

Ponela je elegantnu cvetnu haljinu ispod kolena, koja je pratila liniju tela, a uz koju je uklopila plave salonke.

Danas je objavila i spot za pesmu "Dobri oče moj" koju je posvetila svom ocu legendarnom pevaču Šabanu Šauliću i spotu koji je snimila u porodičnoj atmosferi.

- Komentari su divni, a pesma je emotivna, bila mi je želja da izađe na njegov rođendan, ali smo malo zakasnili. To je jedan lep i emotivan spot. Porodica je videla pre nego što je spot pušten, bilo je suza, sve što je vezano za njega nas pogađa. Kada je muzika i pesma u pitanju, uvek ću se truditi da bude prisutan" - rekla je Ilda, pa otkirla kako ćerka Ema reaguje na priče o dedi Šabanu:

- Ljudi mog oca spominju često, pa ona hvata neke detalje kakav je bio prema muzici i ljudima koji su ga voleli i slušali, sve te lepe informacije hvata koje treba da ima o njemu. Dobar je đak, trudi se i uči, ali moramo da guramo. Sve mora da se zasluži kad je škola u pitanju, to joj je jedina obaveza koju ima - rekla je Ilda, pa prokomentarisala odlazak Halida Bešlića.

Foto: Novosti

- Prestalo je da kuca srce čoveka koji je bio legenda bosanske muzike. On je bio izuzetan čovek, bila sam na njegovom koncertu u Beogradu pre nekoliko godina. Veliki je to gubitak, saosećam se sa njegovom porodicom. Šaban i Halid su bili divni prijatelji.

U narednom periodu folk zvezda će svoju publiku obradovati i muzičkim novitetima:

- Do kraja godine biće svega. U novembru ću se pojaviti na festivalu Sabor narodne muzike sa jednom mnogo lepom pesmom, a u decembru sledi još jedno iznenađenje - zaključila nam je Ilda.