LAVINA EMOCIJA: Tea Tairović zapevala u čast preminulog Halida Bešlića (FOTO)

MUZIČKA zvezda Tea Tairović priredila je sinoć spektakl za pamćenje u Zagrebu, ali jedan trenutak sa njenog nastupa posebno je dirnuo publiku i izazvao talas emocija.

Naime, u čast nedavno preminulog velikana narodne muzike Halida Bešlića, Tea je izvela njegov legendarni hit „Dvadesete". Ona je sjajnom izvedbom izazvala lavinu emocija u publici, a svi prisutni pevali su sa njom u glas. Teina emotivna izvedba preplavila su društvene mreže u rekordnom roku, skupljajući brojne lajkove, komentare i preglede.

Ona je publiku i ljude na mrežama oduševila ovim potezom i emotivnoj posveti jednom od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije. Tea je još jednom pokazala da, osim što je muzička senzacija nove generacije, ima i duboko poštovanje prema muzičkim legendama koje su obeležile prostor i vreme.

