ČLAN GRUPE KISS HITNO PREBAČEN U BOLNICU NAKON UDESA: Od udara izgubio svest, evo u kakvom je stanju
ČUVENI Džin Simons iz grupe "KISS" prebačen je u bolnicu nakon što je u utorak doživeo saobraćajnu nesreću u Malibuu.
Kako izveštava NBC4 LA, Simons je udario svojim vozilom u parkirani automobil na Pacifik Koust Hajvej-u.
On je izjavio da je verovatno pao u nesvest, prenela je policija okruga.
Njegova supruga Šenon Tvied potvrdila je za medije da se Simons sada oporavlja kod kuće.
Inače, KISS je formiran 1973. godine u Njujorku, a Simons je bio ključni član benda zajedno sa Polom Stenliem, Es Frejlijem i Piterom Krisom. Grupa je postala poznata po teatralnim nastupima, karakterističnim maskama i energičnim koncertima. Simons je poznat po svom alter egu "The Demon", koji uključuje vatreno disanje, pljuvanje krvi i isticanje jezika tokom nastupa. Njegov jezik je postao zaštitni znak, a postoje glasine da je osigurao svoj jezik za milion dolara, iako to nikada nije zvanično potvrđeno.
Osim muzičke karijere, Simons je bio aktivan i u svetu filma i televizije. Pojavio se u filmovima kao što su "Runaway" (1984) i "Wanted: Dead or Alive" (1987), kao i u TV serijama poput "Miami Vice" i "CSI: Crime Scene Investigation". Takođe je bio producent i glumio u reality seriji "Gene Simmons Family Jewels".
KISS je postao jedan od najuspešnijih i najuticajnijih rock bendova svih vremena, sa više od 100 miliona prodatih albuma širom sveta. Grupa je poznata po hitovima kao što su Rock and Roll All Nite", "Detroit Rock City" i "I Was Made for Lovin' You". Nakon penzionisanja sa turneje 2023. godine, KISS je planirao povratnički koncert u Las Vegasu u novembru 2025. godine povodom 50. godišnjice benda.
(Telegraf)
