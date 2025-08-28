Poznati

"PROCURILA" GLASOVNA PORUKA: "Dijamanti" bend otkrili šta se izdešavalo (FOTO)

Душан Цакић

28. 08. 2025. u 23:15

MOMCI iz popularnog sastava "Dijamanti bend" predstavili su spot za pesmu "Glasovna poruka" i tako nastavili trend onjavljivanja bombastičnih singlova krajem leta.

ПРОЦУРИЛА ГЛАСОВНА ПОРУКА: Дијаманти бенд открили шта се издешавало (ФОТО)

Foto: Dalibor Stanković

Jedan od najpopularnijih bendova za privatne proslave, omiljeni je i učesnicima najgledanije TV formata, rijalitija "Elita, u okviru kojeg utorkom zabavljaju millionski auditorijum TV Pink na spektakularnim žurkama.

Foto: Dalibor Stanković

Novi spot je već stigao do srca publike koja je oduševljena ovim njihovim muzičkim ostvarenjem.

Pogledajte novi spot "Dijamanti benda" u nastavku:

