"PROCURILA" GLASOVNA PORUKA: "Dijamanti" bend otkrili šta se izdešavalo (FOTO)
MOMCI iz popularnog sastava "Dijamanti bend" predstavili su spot za pesmu "Glasovna poruka" i tako nastavili trend onjavljivanja bombastičnih singlova krajem leta.
Jedan od najpopularnijih bendova za privatne proslave, omiljeni je i učesnicima najgledanije TV formata, rijalitija "Elita, u okviru kojeg utorkom zabavljaju millionski auditorijum TV Pink na spektakularnim žurkama.
Novi spot je već stigao do srca publike koja je oduševljena ovim njihovim muzičkim ostvarenjem.
Pogledajte novi spot "Dijamanti benda" u nastavku:
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
