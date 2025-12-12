NOVOSTI VAS VODE NA KONCERT ŽELJKA SAMARDŽIĆA
BEOGRAĐANI će i ove zime u pesmama Željka Samardžića uživati čak tri dana, 14, 15. i 26. decembra u Sava Centru.
Kako je i navikao svoje fanove za sam kraj godine, u duhu novogodišnjih praznika, upriličiće svoje tradicionalne koncerte. Podsetimo, Samardžić je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u beogradskom Sava Centru.
Prva 3 čitaoca koji se jave na mejl adresu pr@novosti.rs, ostave svoje podatke (ime, prezime, broj telefona i mejl adresu) na poklon mogu dobiti po dve ulaznice za koncert Željka Samardžića, u ponedeljak, 15. decembra.
Preporučujemo
IZAŠLA IZ KRIZE KAO POBEDNICA: Ana Ivanović procvetala nakon razvoda! (FOTO)
12. 12. 2025. u 09:34
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)