NOVOSTI VAS VODE NA KONCERT ŽELJKA SAMARDŽIĆA

BEOGRAĐANI će i ove zime u pesmama Željka Samardžića uživati čak tri dana, 14, 15. i 26. decembra u Sava Centru.

Foto: Promo

Kako je i navikao svoje fanove za sam kraj godine, u duhu novogodišnjih praznika, upriličiće svoje tradicionalne koncerte. Podsetimo, Samardžić je prošle godine velikim nastupom zaokružio tri decenije od prvog koncerta u beogradskom Sava Centru.

Prva 3 čitaoca koji se jave na mejl adresu pr@novosti.rs, ostave svoje podatke (ime, prezime, broj telefona i mejl adresu) na poklon mogu dobiti po dve ulaznice za koncert Željka Samardžića, u ponedeljak, 15. decembra.