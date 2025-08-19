MAJA MARIJANA U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI: Učila sam na svojim greškama (FOTO)

SVAKO vreme mora da ima neku svoju muziku, ali sa pojavom interneta i društvenih mreža se sve promenilo, sve je dostupnije, ali ima i dosta dobrih stvari. Ima i kvalitetnih pevača, a pesme mnogo danas lakše nalaze put do publike.

Foto: Dejan Milićević

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti“ započinje folk zvezda Maja Marijana, čija karijera traje više od tri decenije. I danas se seća davne 1992. i prvog studijskog albuma „Ja nisam devojka lutalica“.

- Mi smo morali ranije na teži način neke stvari, danas je mnogo stvari i kratkog daha, ali i mnogo pevača koji će imati svetlu budućnost. Nikad se nisam opterećivala pregledima i brojkama, trendingom... To me nije nikad zanimalo. Ono što mene interesuje su pesme se slušaju i posle 30 godina, onda je to prava stvar i pravi hit. Tek za 30 godina vidite da li je nešto hit. Foto: Dejan Milićević

*Dugo ste na sceni, šta vam je estrada donela, a šta oduzela?

- Oduvek sam radila ono što volim. Bilo je uzbudljivo sa mnogo lepih stvari, uspeha, nagrada, padova i problema. Ovaj posao mi je doneo blaogodeti od publike, a sa druge strane oduzeo nešto što nisam ni sanjala. Držim se one rečenice, „samo „budala“ iz loše situacije ne izvuče ono što je dobro“. Na greškama se uči i to iskuljičio na svojim. Kada bi svima nama nešto išlo glatko, bilo bi dosadno.

*Šta publika najviše voli kod vas?

- Što dajem primat pesmi. Bogu hvala, u karijeri ima toliko hitova. Takođe, na sceni sam ista kao u privatnom životu.

*Kako ste došli na tu ideju da snimite spotove za vaše stare hitove?

- Ovim spotovima hoću da ostavim nasleđe novim generacijama. Ne bežim od toga da snimam nove pesme, kao što je bila poslednja balada „Spid“, sa pregršt emocija, igre reči, u isti mah nežnost, krhkost i nemiliosrdnosti. Danas su totalno su neki drugi trendovi aktuelni, a ja ne bih da pravim kompromise trenutno, ali ako naiđe još neka numera koja se meni dopadne, onda ću je snimiti. Ljubav je kada radite ono što volite, ljubav je kada uprkos svim usponima i padovina nađete put i nastavite da koračate u zagrljaj životu. Život je spektakl, život se dešava upravo sada, ne juče, ne sutra.

*Pored muzike, pronašli ste veliku strast u pravljenju nakita, a taj hobi je prerastao u uspešan posao na društvenim mrežama. Kako sve to uklapate?

- Imam još mnogo ideja i volela bih jednog dana da se samo time bavim. Najbolje je biti sam svoj gazda, a ne čekati da ti zvoni telefon i neko pozove na nastup. Foto: Dejan Milićević

LEPOTA DOLAZI IZNUTRA

*DOVELI ste liniju do savršenstva. Šta je bila motivacija?

- Ne postoji savrštenstvo. Svakoj ženi prijaju komplimenti, smatram da lepota dolazi iznutra. Srećnom me čine moje kćerke, fanovi, prijatelji, moj posao, pa zato i blistam.