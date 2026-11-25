TE GACKO ISPALA IZ MREŽE: Obilne kiše i loš ugalj zaustavili proizvodnju
TERMOELEKTRANA Gacko ispala je u ponedeljak sa elektroenergetske mreže zbog lošeg kvaliteta uglja i nemogućnosti dopremanja dovoljnih količina sirovine usled obilnih padavina koje su zahvatile ovo područje.
Generator je isključen u 12.42, nakon što nisu mogli da budu održani tehnički parametri neophodni za stabilan rad postrojenja.
Kako je saopšteno, do ispadanja je došlo zbog lošeg kvaliteta goriva, ali i nemogućnosti dopunjavanja bunkera sirovog uglja, što je posledica enormnih količina atmosferskih padavina.
Problemi sa kvalitetom uglja u Rudniku i TE Gacko traju već duže vreme, a uprava preduzeća upozorila je i nekoliko dana ranije da se proizvodnja odvija u izuzetno otežanim uslovima. Zbog nemogućnosti eksploatacije glavnog ugljenog sloja, elektrana je prinuđena da troši ugalj čiji je kvalitet ispod minimalnih tehničkih zahteva.
Obilne kiše dodatno su otežale eksploataciju i dopremanje uglja do termoelektrane, dovodeći u pitanje i funkcionisanje samog rudnika.
Ubrzo vraćanje u pogon
POGONI u TE Gacko, trebalo bi uskoro da počnu sa radom, izjavio je Maksim Skoko. On je juče rekao da je će Termoelektrana za nekoliko sati ponovo biti na mreži i da je reč o kraćem i uobičajenom zastoju, tokom koga će otkloniti još neke poteškoće u radu.
V. d. direktora RiTE Gacko Maksim Skoko izjavio je da su, uprkos ekstremnim padavinama, uspeli da odbrane površinski kop od poplava, čime je izbegnuto ozbiljnije ugrožavanje rudarskih aktivnosti.
- Problem su napravile ekstremno velike količine padavina u poslednja tri dana i to je pretilo da potpuno ugrozi rad rudnika. Uspeli smo da odbranimo kop i to je najvažnije - istakao je Skoko.
Zastoj
ISPADANjE termoelektrane sa mreže i njen zastoj još jednom su ukazali na probleme u snabdevanju kvalitetnim ugljem, koji se direktno odražava na stabilnost proizvodnje električne energije u Gacku.
Ocenio je da su zastoji u proizvodnji u ovakvim vremenskim okolnostima očekivani, imajući u vidu otežane uslove eksploatacije i dopremanja uglja.
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