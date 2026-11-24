POLICIJA Republike Srpske u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPA, uhapsila je danas Nasera Orića, ratnog komandanta Srebrenice, Nikolinu Šljivić, bivšeg narodnog poslanika RS, Mesuda Mustafića i njegovog sina Mustafu, čija je imovina pretresena na području Vogošće, kao i advokata Sinišu Derganca iz Istočnog Sarajeva.

Naser Orići Đorđe Ždrale foto Fejzbuk

Lisice su im, prema navodima iz MUP RS, stavljene u akciji "Emisar", koja se odnosi na pomaganje prilikom bekstva i skrivanja odbeglog Đorđa Ždrala, nakon što je, 2. avgusta, kako se sumnja ranio Kostu Pandurevića. Kako se sumnja, Ždrale je pucao u Pandurevića u Istočnom Sarajevu dok je sa maloletnim detetom prilazio automobilu i tom prilikom ga ranio u leđa.

Pandurević i Ždrale su godinama bili prijatelji, ali je do razlaza došlo kada je Kosta, navodno, odlučio da se prikloni ekipi Darka Eleza, nakon što je ovaj izašao na slobodu posle odsluženja višegodišnje zatvorske kazne u Srbiji.

Bio na robiji zbog Mauzera ĐORĐE Ždrale je u februaru 2022. godine izašao sa robije, nakon što je odslužio 12 od 20 godina zatvorske kazne na koju je osuđen zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera (na slici), u Bijeljini 2000. Njegovo ime godinama se vezuje i za Darka Eleza, odnosno sukob njihovih grupa, koji datira još od januara 2006. godine.

Prema informacijama službi bezbednosti, Elez i Ždrale su već decenijama na ratnoj nozi i u više navrata su pokušavali da likvidiraju jedan drugog. Obojica su odslužila višegodišnje zatvorske kazne i od prošle godine obojica se nalaze na slobodi. Ždrale, međutim, još nije nađen i on se i dalje nalazi u bekstvu.

Izvor blizak istrazi otkriva da je Orić osumnjičen da je, nakon ranjava Pandurevića, poslao ljude da Ždrala izvuku iz Sarajeva, što je bilo povereno Mustafićima. Takođe, osumnjičeni su i da su pokušavali da utiču na ishod cele istrage tako što će nagovoriti Dalibora Bartulu, Ždralinog vozača, da lažno svedoči i prizna da je on pucao, a ne Đorđe. Akcija se sprovodi po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, koje vodi istragu u celom slučaju.

Ministar unutrašnjih poslova RS, Željko Budimir potvrdio je da je u policijskoj akciji "Emisar" do sada uhapšeno pet osoba, kao i da su među njima Orić i Šljivićeva. Budimir je kazao da se akcija provodi na području Republike Srpske i Federacije BiH, kao i da je usmerena na rasvetljavanje više krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala. Aktivnosti na terenu odvijaju se pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva RS.

Oduzeto osam pištolja

TOKOM pretresa na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrala, nađeno je i privremeno oduzeto osam pištolja, 30.000 konvertibilnih maraka, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa činjenjem krivičnih dela. Petoro uhapšenih, kako je saopšteno iz Sipe, sumnjiče se za kriminalno udruženje i sprečavanje dokazivanja, u vezi sa teškim ubistvom u pokušaju.