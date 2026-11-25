GUŽVA ZA FOTELJE DELEGATA: Stranke iz Srpske predložile kandidate za Veće naroda RS
NARODNA skupština RS će na sednici zakazanoj za 1. decembar izabrati delegate u Veće naroda Srpske. Liste kandidata za izbor delegata u Veće naroda Republike Srpske primljene su u skladu sa predviđenim rokom, potvrdila je predsednik Komisije parlamenta za izbor i imenovanje Bojana Vokić.
Navela je da će Komisija predložene liste proslediti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na potvrđivanje i overu.
Prema zaključcima usvojenim na prvoj sednici aktuelnog saziva Narodne skupštine od 16. novembra, Komisija je zadužena da, nakon što CIK uradi svoj posao, pripremi proceduru za izbor delegata u Veću naroda Srpske.
Stranke u Srpskoj su kompletirale liste kandidata za Veće naroda RS. Među predlozima nalaze se neka dobro poznata imena. Kao kandidati ispred SNSD naći će se dugogodišnji funkcioner te stranke Nebojša Radmanović i bivši član PBiH, iz reda srpskog naroda, a drugi kandidat mogla bi biti Spomenka Stevanović, dugogodišnji poslanik u NS RS.
- Kandidati za klub hrvatskog naroda biće Anja Ljubojević, bivša potpredsednica NSRS i Nada Tešanović. Bivši ministar u Vladi Srpske Denis Šulić predložen je za delegata iz reda Bošnjaka. Takođe, za delegata iz reda bošnjačkog naroda kandidati će biti dosadašnja predsedavajuća Veća naroda Srebrenka Golić i Aida Prešić - kaže izvor iz SNSD.
Nadležnost
MANDAT delegata traje četiri godine, a glavna uloga Veća naroda je zaštita vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda u proceduri donošenja zakona i drugih akata koje usvoji Narodna skupština.
SDS je ranije napravio dogovor sa PSS da podrže kandidata Stanivukovićeve stranke za Dom naroda, a zauzvrat će PSS podržati dva delegata SDS za Veće naroda. Da je iza svega stojala računica sada već bivšeg predsednika SDS Branka Blanuše da sebi obezbedi mesto u Veću naroda, potvrđuje i njegova kandidatura koju su usvojili organi SDS. Drugi kandidat te stranke biće Nikola Kovačević, blizak saradnik gradonačelnika Teslića Milana Miličevića.
I SP će imati svoje kandidate. To će biti bivši potpredsednik NS RS Petko Rankić iz reda Srba, a iz reda ostalih kandidat će biti Dejan Kurtinović.
Veće naroda RS broji ukupno 28 delegata, i to po osam iz reda srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, te četiri iz reda ostalih.
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