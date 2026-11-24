KONAČNO U PRAVIM RUKAMA: Pogledajte kako policija Republike Srpske vodi svezanog Nasera Orića (FOTO/VIDEO)
Naser Orić, koja je uhapšen u akciji "Emisar", sproveden je u PS Istočno Novo Sarajevo.
- Policija Republike Srpske vodi svezanog Nasera Orića. Život je čudo - komentar je na Iksu.
Na području Republike Srpske i FBiH uhapšeno je pet lica u okiviru operativne akcije "Emisar", te pronađeno oružje i novac.
- Lica lišena slobode dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a Srpske aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično delo teško ubistvo u pokušaju - saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.
Potraga za Đorđem Ždralom se nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira. Nad licima lišenim slobode biće izvršena kriminalistička obrada.
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