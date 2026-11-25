U ITALIJI su objavljeni šokantni podaci da je u poslednjih 35 godina raspuštana jedna opština mesečno zbog infiltracije mafije.

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Pritom je 26 procenata ukupnog broja raspuštanja koncentrisano u četiri regiona - Kalabriji, Kampaniji, Pulji i Siciliji.

Preciznije, registrovano je 412 raspuštanja od 1991. godine i to se nastavlja. Pogođene su pretežno opštine sa manje od 20.000 stanovnika u kojima upravljaju građanske liste.

Vlada je urgentno započela ažuriranje Zakona o raspuštanju. Jer, njegova ograničenja moraju da onesposobe kriminalne organizacije da se prilagode novim administracijama i da ne mogu da ih ucenjuju.

- Potrebni su nam alati za prevenciju koja štiti lokalnu demokratiju. Stoga vlada ima za cilja da sprovede reforme u zakonu o lokalnim vlastima. Cilj je da se interveniše pre raspuštanja lokalnih vlasti, odnosno kada se pojave znaci uticaja koji se mogu rešiti bez nužne smene izabranih zvaničnika - objašnjava podsekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova Vanda Fero.

Čak 86 uprava je raspušteno više puta od 1991. godine do danas. Najviše, 212 tela, raspušteno je jednom, 60 dva puta, 25 tri puta, a jedno čak pet puta.ž

Strateški teren za "posao" U ZAKLjUČKU izveštaja stoji da "uprkos uticaju na globalna finansijska tržišta, mafije i dalje smatraju lokalne samouprave strateškim terenom za svoje poslovanje". Unutar opština "koncentrišu se resursi, ugovori, usluge i mogućnosti za posao".

Analiza teritorije gde su najsloženiji sektori infiltracije mafije, u periodu od januara 2021. do 30. septemra 2026. godine, ističe neke sektore koji su posebno izloženi infiltraciji, a najčešće su urbanističko planiranje i građevinarstvo, sektor otpada i neadekvatno upravljanje konfiskovanom imovinom.

Reforma, koja je u završnoj fazi pripreme, bavi se jačanjem preventivnih alata. Uvode se nove mere za borbu protiv infiltracije mafije i nezakonitog ponašanja u opštinskim administracijama, sa ciljem da se državi omogući intervencija čak i kada uslovi za raspuštanje još nisu ispunjeni.