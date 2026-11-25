Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović oštro je analizirao poraz Crvene zvezde od Virtusa u Beogradu, poručivši da je ovim kiksom poništena velika pobeda nad Barselonom i da crveno-bele sada čeka paklen raspored u Evroligi.

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Umesto da trijumf u Španiji bude vetar u leđa, poraz na domaćem parketu vratio je tim sa Malog Kalemegdana korak unazad. Pred Zvezdom su sada tri izuzetno teška gostovanja – Panatinaikosu, Fenerbahčeu i Valensiji – gde su, prema Đurovićevim rečima, šanse za brejk minimalne.

– Ovaj poraz nas mnogo vraća unazad. Ako ne mogu da se dobiju ove tri utakmice na strani, onda Pariz kod kuće mora da padne. Znači – mora! Od ta tri gostovanja moglo bi eventualno jedno da se dobije, ali veoma teško. Pobediti Panatinaikos u Atini, a Željku gori pod nogama, tu nema šanse. Svi znamo koliko Željko voli Zvezdu i nije realno očekivati pobedu tamo – jasan je bio Đurović u razgovoru za Arenu sport.

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Ništa lakši posao crveno-bele ne čeka ni u Istanbulu i Španiji.

– Fenerbahče je takođe u krizi, mnogo su izgubili i sigurno se neće opustiti protiv Zvezde. Sa druge strane, Valensija je prva na tabeli i želi tu da ostane, kako njih da dobiješ? Zato se Pariz i mečevi kod kuće moraju dobijati. Virtus je takođe morao da se reši, pribojavao sam se te utakmice jer igraju čudnu, borbenu košarku i stanje na tabeli ne pokazuje njihovu pravu snagu – dodao je iskusni trener.

Posebnu pažnju Đurović je posvetio taktičkim odlukama i raspodeli minutaže, ističući da je neshvatljivo da ekipa ima tako loš procenat šuta u hali u kojoj svakodnevno trenira, kao i da je Čima Moneke neopravdano zaboravljen na klupi u nastavku meča.

– Virtus je odigrao pametno, sitnim faulovima u završnici uvukao je nervozu u redove Zvezde. Ali, Moneke je morao da igra 32, pa i 34 minuta! Bio je svež, raspoložen, odmah je ubacio 15 lakih poena, pogađao i iz prodora i sa distance, izmišljao koševe. U poslednjoj četvrtini mu se po izrazu lica videlo kao da poručuje: „Sad me stavljaš? Sad ja treba nešto da promenim?” Uz to, Karter je na klupi proveo 15 minuta dok niko nije mogao da pogodi koš. To nisu mogli da vade Davidovac ili Kremer, oni nisu igrači za ovakve utakmice – zaključio je Đurović.

