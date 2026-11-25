POVRATAK Velike Britanije u EU o kome se sve češće govori, nije isključen kao opcija, a o tome će se, neformalno, razgovarati u narednih godinu dana.

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Britanski premijer Endi Bernam, poručuje da "bi ponovno članstvo bez novog referenduma bilo nezamislivo", ali na Ostrvu podrška povratku u EU raste. Dok je oko 52 odsto građana reklo "ne" Briselu, sada dve trećine Britanaca želi da se vrati u Evropu.

- Postoji jasan konsenzus, a to je da gotovo tri četvrtine građana želi bliže odnose sa Evropom - kaže Bernam, dodajući da je Bregzit negativno uticao na privredni rast zemlje i povećao rast troškova života i poslovanja.

Najnovije sondaže pokazuju da je 73 odsto ljudi spremno da živi zajedno u "uniji običajnog prava", odnosno, u carinskoj, i odobrava povratak na zajedničko tržište, otvorene granice za protok ljudi, robe i usluga. Jedva trećina građana, protivi se članstvu u EU, a povratak bi značio i veliki vetar u leđa ujedinjenoj Evropi.

Britanci su, zato, u ogromnoj većini sa odobravanjem dočekali niz sporazuma usmerenih na približavanje odnosa sa Briselom, postignutih na samitu EU i Velike Britanije, 20. novembra. To je prvi postbregzitov paket na liniji London-Brisel, ali stvari neće ići brzo.

Sporazum o sanitarnim i fitosanitarnim standardima, tek će od 1. marta 2028, ukinuti većinu graničnih kontrola i ograničenja za prehrambene i poljoprivredne proizvode. Povezivanje tržišta emisija ugljenika, planirano za istu godinu, izuzeće britanski izvoz vredan 6,5 milijardi funti, uključujući čelik i aluminijum, od graničnog poreza EU na ugljenik.

Šteta bez dna BRITANCI ne pate za Evropom iz sentimentalnih razloga. Ekonomski pokazatelji su potvrdili da je nacionalna ekonomija pretrpela znatne gubitke i od jedne od najpropulzivnijih i najbrže rastućih u EU, značajno usporila. Udeo Britanije u globalnom BDP, pao sa pet pre Bregzita na ispod 3,5 procenata, a ekonomija EU, trenutno je pet puta jača od britanske. Po podacima Blumberga, britanska ekonomija gubila je, po izlasku iz EU, oko 120 milijardi evra godišnje, ili oko četiri odsto BDP. Blumberg procenjuje da, zbog usporavanja ekonomije, britanski budžet gubi oko 45 milijardi evra godišnje, a "Indipendent", pozivajući se na podatke iz biblioteke Donjeg doma, navodi gubitak od čak 105 milijardi evra. Kumulativna šteta od Bregzita po britansku ekonomiju do 2035. godine mogla bi da premaši 360 milijardi evra.

Program za građane EU i Velike Britanije od 18 do 31 godine, omogućiće život i rad do tri godine, uz kvotu od 100.000 viza godišnje. Okvirni početak primene, zacrtan je između 2028. i 2030. London je dobio načelnu saglasnost za uključivanje u buduću politiku EU "Made in Jurop".

Bernam je optužio prethodnike da su "zarobljeni u prošlosti", nastavljajući da brani svoju odluku o približavanju EU posle Bregzita. Pet bivših britanskih premijera upozorilo je, međutim, vladu da ne razmatra ponovno pristupanje EU. Bivši premijer iz redova Laburističke partije Toni Bler izjavio je za "Sandej tajms" da se članice EU "verovatno kreću u pogrešnom smeru" kad je reč o tehnologiji, a konzervativni bivši premijer Riši Sunak rekao je za "Dejli mejl" da bi svaka rasprava o ponovnom pristupanju Uniji podelila narod i "odvlačila pažnju od najvećih izazova sa kojima se zemlja suočava".

Dejvid Kameron je u izjavi za Blumberg ocenio da bi ponovno otvaranje debate o Bregzitu bilo "veoma dug i bolan proces", dok je Liz Tras opisala EU kao "propalu, nedemokratsku nadnacionalnu državu". Bivši premijer Boris Džonson optužio je Bernama da svojim kontinuiranim pominjanjem mogućnosti ponovnog pristupanja jedinstvenom tržištu EU "zasipa javnost dimnom zavesom".

- Nisam siguran da su oni ljudi čije ću savete slušati, jer su Britaniju ostavili sa lošim sporazumom o Bregzitu - poručio je Bernam i najavio predstavljanje Zakona o evropskom partnerstvu, za koji tvrdi da će doprineti smanjenju troškova nedeljne kupovine.

Podrška povratku raste, ali osim radikalno desničarskih antievropskih opcija i stranaka, konzervativci su i dalje za Bregzit. Da bi se pokrenuo proces pregovora, nije dovoljna podrška samo proevropskih stranaka, ona je potrebna i od strane torijevaca. Neki eksperti smatraju da bi se to moglo ostvariti, jer dobar deo njihovih birača teži povratku. Neće biti većeg napretka pre izbora 2029, osim ako ne dođe do nove krize i novih prevremenih izbora, što ne bi bilo čudno za Veliku Britaniju, smatraju analitičari.