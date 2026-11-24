NASER Orić, koji je uhapšen u policijskoj akciji "Emisar", sproveden je u Policijsku stanicu Istočno Novo Sarajevo gde je nakon kratkog ispitivanja izveden iz ovih prostorija, a kako saznaje RTRS, on će biti sproveden u Banjaluku na kriminalističku obradu.

Foto: printskrin YouTube/avaz.ba

U akciji "Emisar" su uhapšeni osim orića i bivši poslanik u Narodnoj skupštini Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić i advokat Siniša Derganc.

RTRS takođe saznaje da će i ostali uhapšeni biće sprovedeni u Banjaluku na kriminalističku obradu.

Foto: printskrin YouTube/avaz.ba

Osumnjičeni se dovode u vezu sa pomaganjem Đorđu Ždrali, za kojim se traga i skrivanjem i pokušajem falsifikovanja dokaza u predmetu teškog ubistva u pokušaju.

Aktivnosti u ovom predmetu sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a na području Federacije im asistira SIPA.

(Tanjug)

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