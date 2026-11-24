GLUMAC i narodni poslanik Bojan Dimitrijević izjavio je da mu je pomalo dosadno tokom skupštinskih zasedanja, objašnjavajući da još nije navikao na ovu vrstu posla i da mu je potrebno vreme da se prilagodi praćenju rasprava.

Foto: N. Skenderija

Dimitrijević je, odgovarajući na pitanje novinara zbog čega mu je dosadno u Skupštini, iako su rasprave burne, rekao da bi više voleo da skupštinska dešavanja prati od kuće.

– Više bih voleo da sve ovo pratim iz udobnosti svoje kuće, na malom ekranu, i da se dopisujem sa prijateljima, čujem sa njima i komentarišem sve ovo – rekao je Dimitrijević.

On je objasnio da nije navikao na način rada u parlamentu i da mu je potrebno vreme da se prilagodi.

– Prosto, ja nisam navikao na ovakvu vrstu posla, pa ja lično imam problem dok se ne naučim da sedim mirno i pratim sve to, da malo pojačam fokus – naveo je Dimitrijević.

Istakao je da njegova izjava ne znači da su dešavanja u Skupštini nezanimljiva.

– Do mene je sigurno, nije ovo ništa nezanimljivo što se dešava unutra – dodao je on.

Na pitanje novinara da li je „Bojanka“ prisutna tokom rasprave, Dimitrijević je kratko odgovorio:

– Pravda za Bojanku, tu je.

(alo.rs)