POSLANIKU STUDENTSKE LISTE DOSADNO U SKUPŠTINI: Potrebno mi je vreme, nisam se navikao
GLUMAC i narodni poslanik Bojan Dimitrijević izjavio je da mu je pomalo dosadno tokom skupštinskih zasedanja, objašnjavajući da još nije navikao na ovu vrstu posla i da mu je potrebno vreme da se prilagodi praćenju rasprava.
Dimitrijević je, odgovarajući na pitanje novinara zbog čega mu je dosadno u Skupštini, iako su rasprave burne, rekao da bi više voleo da skupštinska dešavanja prati od kuće.
– Više bih voleo da sve ovo pratim iz udobnosti svoje kuće, na malom ekranu, i da se dopisujem sa prijateljima, čujem sa njima i komentarišem sve ovo – rekao je Dimitrijević.
On je objasnio da nije navikao na način rada u parlamentu i da mu je potrebno vreme da se prilagodi.
– Prosto, ja nisam navikao na ovakvu vrstu posla, pa ja lično imam problem dok se ne naučim da sedim mirno i pratim sve to, da malo pojačam fokus – naveo je Dimitrijević.
Istakao je da njegova izjava ne znači da su dešavanja u Skupštini nezanimljiva.
– Do mene je sigurno, nije ovo ništa nezanimljivo što se dešava unutra – dodao je on.
Na pitanje novinara da li je „Bojanka“ prisutna tokom rasprave, Dimitrijević je kratko odgovorio:
– Pravda za Bojanku, tu je.
(alo.rs)
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