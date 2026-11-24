POLICAJCI Državne agencije za istrage i zaštitu, sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, danas su, u okviru operativne akcije „EMISAR“ na području Republike Srpske i Federacije BiH uhapsili pet ljudi, rečeno je zvanično u Sipi za Novosti.

V. MITRIĆ

Uhapšeni se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a RS aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Tokom pretresa na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno je i privremeno oduzeto: osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa činjenjem krivičnih dela. Pet uhapšenih, kažu u Sipi, "sumnjiči se za krivična dela izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog Udruženja i sprečavanje dokazivanja, u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo u pokušaju".

Potraga za Đorđem Ždralom se, ističu iz Sipe, nastavlja, a istraga o ulozi osumnjičenih u pomaganju njegovom skrivanju i ometanju dokaznog postupka se intenzivira.