Republika Srpska

OTIŠLA MAJKA KOJA JE SIMBOL SRPSKOG STRADANJA: Milja Zečević preminula na mjestu gde su joj ustaše ubile supruga i tri sina

Novosti online

08. 11. 2026. u 22:58

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MILjA Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je u 95. godini.

ОТИШЛА МАЈКА КОЈА ЈЕ СИМБОЛ СРПСКОГ СТРАДАЊА: Миља Зечевић преминула на мјесту где су јој усташе убиле супруга и три сина

Foto: Printskrin

Milja Zečević preminula je u dvorištu kuće baš na mestu gde su joj pripadnici HVO-a, Hrvatske vojske i paravojnih formacija ubili sinove i supruga, rekao je načelnik opštine Brod Milan Zečević.

Zečević je naveo da je sa velikom tugom danas primio vest o odlasku majke Milje Zečević, žene čija je životna sudbina rana čitavog Broda.

"U strašnom zločinu u Sijekovcu izgubila je svoje najmilije i podnela žrtvu koju ljudski um teško može da pojmi. Decenijama je svoj bol nosila tiho i dostojanstveno, postajući simbol majčinske tuge i stradanja našeg naroda", rekao je Zečević.

On je saučešće porodici uputio u svoje i u ime opštine Brod.

"Neka počiva u miru, konačno zagrljena sa svojim najmilijima. Večna joj slava", naveo je Zečević.

Opelo će biti u ponedeljak, 9. novembra, u 11.00 časova na gradskom groblju u Brodu, a sahrana je isti dan u 13.00 u Gornjim Smrtićima, Prnjavor, gde su sahranjeni posmrtni ostaci njenih sinova i suprug. Tu je sahranjen i njen četvrti sin koji je preživio masakr u Sijekovu, prenosi SRNA.

U svedočenju za Memorijalni centar Republike Srpske Milja Zečević je ranije ispričala da je grupa ljudi sa čarapama preko lica ušla u njihovo dvorište 26. marta 1992. godine.

"Muža i trojicu sinova napadači su redom tukli i na kraju pogubili", rekla je tada Zečevićeva.

Svedočila je da je gledala kako joj je najstariji sin ubijen kod česme, srednji na kapiji, a najmlađi u dvorištu. Verovala je da su ubice njihove komšije zato što su nosili čarape preko lica.

"Tukli su jednog po jednog, ispitivali pa ponovo tukli. Ja sam bila tu. Kada su ih pobili, onda su me oterali putem, nakon čega sam otišla čak u Smrtiće", ispričala je Zečevićeva.

Milja Zečević bila je nosilac Ordena Miloša Obilića. 

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