KREMLJ: Odnosi Rusije i Srpske su istorijski, tradicionalni i izuzetno bliski

VLADIMIR Putin je redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom, a sad se ti kontakti nastavljaju sa Savom Minićem, rekao je portparol Kremlja, Dmitrij Peskov.

Foto: kremlin.ru

- Odnosi Rusije i Republike Srpske su istorijski, tradicionalni i izuzetno bliski. Kao što se sećate, Putin je redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom. Sada se ti kontakti nastavljaju sa Savom Minićem - dodao je Peskov.

On je najavio da će se predsednik Rusije Vladimir Putin danas sastati sa premijerom Republike Srpske, Savom Minićem, i predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Miloradom Dodikom.

Delegacija Republike Srpske, koju predvode premijer Savo Minić i predsednik SNSD-a Milorad Dodik nalazi se u poseti Rusiji, a sastanak sa ruskim predsednikom je planiran za 15 časova po moskovskom vremenu, prenose mediji.

Dodik je ranije rekao da će sa ruskim predsednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima. On je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom Federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje.

(RT Balkan)

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