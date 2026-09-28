DODIK BEZ DLAKE NA JEZIKU U MOSKVI: Od Dejtonskog sporazuma ostale olupine zbog prevare Zapada
PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je danas u Moskvi da su od Dejtonskog sporazuma ostale olupine, a razlog za to je prevara Zapada.
- Kako je prevario na slučaju Minskih sporazuma, tako je prevario i na pristupu Dejtonskom sporazumu - rekao je Dodik novinarima u Moskvi, nakon predavanja studentima na Moskovskom institutu za međunarodne odnose.
Dodik je napomenuo da nije uspeo plan da se isto desi i u Rusiji, koji nisu uspeli da potčine.
- Mi smo svesni snage Rusije i podržavamo njene napore da sa zemljama, bez obzira na potencijal, razgovara na ravnopravnim osnovama, za razliku od Zapada gde postoji težnja da se sve stavi u funkciju protektorata - rekao je Dodik.
On je podsetio da se Rusija uvek principijelno ponašala u Savetu bezbednosti UN kada je reč o Dejtonskog sporazumu.
- Bošnjacima već odavno ne odgovara Dejtonski sporazum. Oni su to nazvali `ludačkom košuljom`. U Rusiji nikada nisam čuo da treba učiniti nešto na štetu Bošnjaka - poručio je Dodik, prenosi Srna.
Dodik je zahvalio Ruskoj Federaciji na principijelnom ponašanju i podržao stav da treba ukinuti OHR u BiH.
(Tanjug)
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