VAŽAN SUSRET U MOSKVI: Dodik danas sa Putinom, evo o čemu će razgovarati

DELEGACIJA Republike Srpske, koju predvode premijer Savo Minić i predsednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Savo Minić nastavlja posetu Rusiji, a danas će se sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Foto: Printskrin/Jutjub/Dešavanja u Bijeljini

Dodik je rekao da će sa ruskim predsednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima.

On je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom Federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje, prenosi RTRS.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, optužio je Zapad za njegovo narušavanje, dok je za Rusiju rekao da je u Savetu bezbjednosti UN dosledno podržavala Dejton.

Predsednik SNSD-a rekao je da poseta Moskvi još jednom potvrđuje snagu i bratske veze Republike Srpske i Ruske Federacije.

- Srbi i Rusi su bratski narodi i na nama je da tu činjenicu pretvorimo u konkretne veze. Sa katedre MGIMO-a, institucije koja je decenijama kovala rusku diplomatsku elitu, poslao sam jasnu poruku: prijateljstvo Republike Srpske i Rusije nije samo istorijska uspomena – ono je strateško opredeljenje za budućnost - izjavio je Dodik tokom predavanja na moskovskom univerzitetu MGIMO.

Generalni sekretar predsednika Republike Srpske Marko Romić je ocenio da Republika Srpska zahvaljujući predsedniku Miloradu Dodiku ima uvek otvorena vrata u Moskvi i Rusiji.

On je istakao da svaki odlazak delegacije Republike Srpske u Moskvu doprinosi jačanju odnosa sa Rusijom, koja je, kako je naveo, uvek otvorena za one koji žele da sarađuju.

Posebno je naglasio da je predsednik Milorad Dodik rado viđen u Rusiji, gde je primio najviša ruska odlikovanja i dočekivan kao,veliki, iskonski srpski lider.

Romić je naveo da su odnosi Republike Srpske i Rusije utemeljeni na tradiciji srpsko-ruskih odnosa, ali i na odnosima koje su lično uspostavili Vladimir Putin i Milorad Dodik.

On je istakao značaj i dubinu ruske kulture, kao i njen doprinos svetskoj civilizaciji, ocenivši da nerazumevanje Rusije u Evropi nanosi štetu starim evropskim narodima, jer, vođeni dnevnopolitičkim ciljevima i neoliberalnim politikama, nastoje da ograniče Rusiju.

- To je istorijski dokazano da je nemoguće. A mislim da se i svakodnevno to pokazuje- naglasio je Romić za RTS.

(RT Balkan)