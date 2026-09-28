Republika Srpska

DELEGACIJA REPUBLIKE SRPSKE U MOSKVI: Dodik sutra sa Putinom, poznat i ostatak programa

D.D.

28. 09. 2026. u 09:48

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DELEGACIJA Republike Srpske, koju predvode premijer Republike Srpske Savo Minić i predsednik SNSD Milorad Dodik, doputovala je noćas u Moskvu, gde će tokom višednevne posete obići značajne institucije i održati niz važnih sastanaka.

ДЕЛЕГАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У МОСКВИ: Додик сутра са Путином, познат и остатак програма

Foto: Printskrin/Jutjub/Dešavanja u Bijeljini

Centralni događaj posete biće susret sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, zakazan za sutra.

Prvog dana boravka, delegacija će posetiti Moskovski državni institut za međunarodne odnose (MGIMO), gde će razgovarati sa rukovodstvom ove prestižne visokoškolske ustanove.

Nakon toga, Dodik će studentima MGIMO-a održati predavanje na temu "Budućnost saradnje Rusije i Republike Srpske u novom sistemu međunarodnih odnosa".

Dnevni program predviđa i sastanak sa predstavnicima Ruske akademije nauka.

(Tanjug)

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