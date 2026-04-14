"HOLOKAUST NAJSTRAŠNIJA MRLJA NA LICU EVROPE": Dodik uputio saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sećanja na žrtve Holokausta
U SAUČEŠĆU zvaničnicima Izraela, Milorad Dodik je istakao da nevine žrtve Holokausta nikada ne smeju da budu zaboravljene i da ovaj događaj mora zauvek da se pamti sa dubokim poštovanjem.
Predsednik Saveza nazavisnih socijaldemokrata (SNSD), Milorad Dodik, uputio je danas izraze iskrenog i najdubljeg saučešća, poštovanja i saosećanja predsedniku Izraela, Isaku Hercogu, i izraelskom premijeru, Benjaminu Netanjahuu, povodom Dana sećanja na mučenike i heroje Holokausta, koji će biti obeležen danas u Jad Vašemu.
- Država Izrael danas obeležava Dan sećanja na šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu od nacističke Nemačke i njenih saradnika i na jevrejski otpor u tom periodu. Nevine žrtve Holokausta, ali i heroji Izraela nikada ne smeju da budu zaboravljeni - naglasio je Dodik u saučešću Hercogu i Netanjahuu i istakao da Republika Srpska ostaje snažno uz Izrael, prenosi RTRS.
U saučešću premijeru Izraela, Dodik je istakao da je Holokaust najstrašnija mrlja na licu Evrope koju moramo zauvek da pamtimo sa poštovanjem, ali i da sprečimo bilo kakav pokušaj ponovnog buđenja zlih sila, bilo gde i protiv bilo koga.
- Samo na taj način sećanje će biti potpuno, a naša borba smislen i plemenit cilj. Povodom ove svečane prilike, koristim priliku da izrazim svoje najdublje poštovanje - poručio je Dodik.
(Tanjug)
