"To što ne žele da govore o rezultatima - rekli su sve" Vučić oštro odgovorio Tadiću
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao izjavu Borisa Tadića i kojoj kaže da se uspeh predsednika ne meri kilometrima izgrađenih puteva, već atmosferom u društvu.
- Zato je kod njega atmosfera bila "divna", od ubijenog Ranka Panića do svih ostalih, kada niste smeli da šetate pored televizije niti bilo gde drugo, a danas možete da radite šta hoćete - rekao je predsednik Vučić.
Kako je istakao Vučić ako Tadiću putevi nisu važni, pruge, naučno-tehnološki parkovi, bolnice, momci koji su ga čuvali pa im nikada ništa nije izgradio - sramota.
- Nemojte da vas podsećam na to da tada nije postojao nijedan medij koji je smeo da objavi bilo šta negativno i o njemu i o Đilasu. A ja sam u jednom, tobož, neslobodnom društvu, svakoga dana i Hitler i sve najgore. Ovo je mnogo slobodnije društvo. A što se rezultata tiče i sami bi da o tome ne govore.
