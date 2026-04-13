Peciva i pite

PICA ROLAT: Brzo, sočno i neodoljivo

Milena Tomasevic

13. 04. 2026. u 09:00

Ako tražite ideju za ukusan i praktičan obrok koji se lako priprema, pica rolat je pravi izbor. Savršena kombinacija hrskavih kora, sira, šunke i pečuraka daje bogat ukus koji će oduševiti celu porodicu.

ПИЦА РОЛАТ: Брзо, сочно и неодољиво

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr gotovih kora
  • 400 gr sira
  • 300 gr šunke
  • kečap
  • 500 gr pečuraka (po želji)-dinstane
  • origano

Preliv:

  • 2 jaja
  • 200 ml jogurta
  • 50 ml ulja

(Za jedan rolat potrebno je 8 kora)

Priprema:

Umutite jaja, jogurt i ulje da dobijete preliv. Uzmite dve kore i premažite ih prelivom. Preko stavite treću koru i premažite je kečapom. Dodajte još jednu koru, premažite prelivom, pa preko rasporedite šunku. Zatim stavite dve kore koje premažete, a na poslednju rasporedite rendani sir. Dodajte još dve kore, premažite ih prelivom, pa preko stavite pečurke i pospite origanom.Sve pažljivo urolajte i stavite u pleh obložen papirom za pečenje. Ponovite postupak sa preostalim materijalom. Jedno jaje umutite sa kašikom pavlake i kašikom ulja, pa premažite rolate. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon boju.

Prijatno!

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

