PICA ROLAT: Brzo, sočno i neodoljivo
Ako tražite ideju za ukusan i praktičan obrok koji se lako priprema, pica rolat je pravi izbor. Savršena kombinacija hrskavih kora, sira, šunke i pečuraka daje bogat ukus koji će oduševiti celu porodicu.
Sastojci
- 500 gr gotovih kora
- 400 gr sira
- 300 gr šunke
- kečap
- 500 gr pečuraka (po želji)-dinstane
- origano
Preliv:
- 2 jaja
- 200 ml jogurta
- 50 ml ulja
(Za jedan rolat potrebno je 8 kora)
Priprema:
Umutite jaja, jogurt i ulje da dobijete preliv. Uzmite dve kore i premažite ih prelivom. Preko stavite treću koru i premažite je kečapom. Dodajte još jednu koru, premažite prelivom, pa preko rasporedite šunku. Zatim stavite dve kore koje premažete, a na poslednju rasporedite rendani sir. Dodajte još dve kore, premažite ih prelivom, pa preko stavite pečurke i pospite origanom.Sve pažljivo urolajte i stavite u pleh obložen papirom za pečenje. Ponovite postupak sa preostalim materijalom. Jedno jaje umutite sa kašikom pavlake i kašikom ulja, pa premažite rolate. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon boju.
Prijatno!
