PICA ROLAT: Brzo, sočno i neodoljivo

Ako tražite ideju za ukusan i praktičan obrok koji se lako priprema, pica rolat je pravi izbor. Savršena kombinacija hrskavih kora, sira, šunke i pečuraka daje bogat ukus koji će oduševiti celu porodicu.

Sastojci

500 gr gotovih kora

400 gr sira

300 gr šunke

kečap

500 gr pečuraka (po želji)-dinstane

origano

Preliv:

2 jaja

200 ml jogurta

50 ml ulja

(Za jedan rolat potrebno je 8 kora)

Priprema:

Umutite jaja, jogurt i ulje da dobijete preliv. Uzmite dve kore i premažite ih prelivom. Preko stavite treću koru i premažite je kečapom. Dodajte još jednu koru, premažite prelivom, pa preko rasporedite šunku. Zatim stavite dve kore koje premažete, a na poslednju rasporedite rendani sir. Dodajte još dve kore, premažite ih prelivom, pa preko stavite pečurke i pospite origanom.Sve pažljivo urolajte i stavite u pleh obložen papirom za pečenje. Ponovite postupak sa preostalim materijalom. Jedno jaje umutite sa kašikom pavlake i kašikom ulja, pa premažite rolate. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, dok ne dobiju zlatno-braon boju.

Prijatno!