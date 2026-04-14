Uznemirujući snimak: Žena došla na utakmicu i videla muža s ljubavnicom, a onda... (Video)

Najnovije vesti iz fudbala su - skroz nesvakidašnje.

Screenshot / Instagram / Emergencia_EC

Jedan video snimak je postao "viralan" na društvenim mrežama, i to iz neobičnog razloga:

Na njemu se vidi navijač Barselone iz Ekvadora kog je supruga uhvatila kako gleda utakmicu Kopa Libertadores sa - ljubavnicom.

Njihov omiljeni tim je igrao protiv Kruzeira na stadionu Monumental u Gvajakilu, a supruga je došla na meč ne znajući da će tamo zateći muža i njegovu ljubavnicu.

Ono što je isprva bio samo verbalni sukob preraslo je u scenu nasilja, pa molimo sva maloletna lica, kao i one kojima bi od takvih scena moglo da pozli, da snimak koji sledi ne emituju na svojim uređajima.

