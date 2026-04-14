Politika

Šešelj o blokaderima: Sistematski progone svakoga ko nije na njihovoj strani

Novosti online

14. 04. 2026. u 19:15

BLOKADERI sistematski progone svakoga ko nije na njihovoj strani, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Шешељ о блокадерима: Систематски прогоне свакога ко није на њиховој страни

Foto: V. Danilov

Proganjaju i neutralne i ljude koji se ne izjašnjavaju o političkim prilikama u zemlji.

- Mi smo imali one scene da su letos, kada je igrala košarkaška reprezentacija Evropsko prvenstvo, neki ljudi u kafićima su to gledali. Dakle, ljudi gledaju utakmicu reprezentacije, i prolazi šaka tih blokadera, demonstranata, proganja te ljude po tim kafićima sa pištaljkama, otprilike ’kako vas nije sramota, vidite ovu našu pravedničku borbu, a vi tu sedite i gledate utakmicu, kako vi to smete’. Dakle, neko ko hoće da dobije glas od tog čoveka koji gleda utakmicu, ne bi tako postupio prema njemu. I to nam govori da njih glasovi ne interesuju, rezultati izbora ih ne interesuju, samo im treba povod da naprave neku vrstu incidenta nadajući se da će dobiti i stranu podršku, da će dobiti kritičnu masu i da će biti spremni na preuzimanje institucija na ulici, a da će struktura vlasti biti dovoljno slaba da je oni pobede na taj način - kazao je Šešelj za TV KCN.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

