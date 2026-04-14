Šešelj o blokaderima: Sistematski progone svakoga ko nije na njihovoj strani
BLOKADERI sistematski progone svakoga ko nije na njihovoj strani, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
Proganjaju i neutralne i ljude koji se ne izjašnjavaju o političkim prilikama u zemlji.
- Mi smo imali one scene da su letos, kada je igrala košarkaška reprezentacija Evropsko prvenstvo, neki ljudi u kafićima su to gledali. Dakle, ljudi gledaju utakmicu reprezentacije, i prolazi šaka tih blokadera, demonstranata, proganja te ljude po tim kafićima sa pištaljkama, otprilike ’kako vas nije sramota, vidite ovu našu pravedničku borbu, a vi tu sedite i gledate utakmicu, kako vi to smete’. Dakle, neko ko hoće da dobije glas od tog čoveka koji gleda utakmicu, ne bi tako postupio prema njemu. I to nam govori da njih glasovi ne interesuju, rezultati izbora ih ne interesuju, samo im treba povod da naprave neku vrstu incidenta nadajući se da će dobiti i stranu podršku, da će dobiti kritičnu masu i da će biti spremni na preuzimanje institucija na ulici, a da će struktura vlasti biti dovoljno slaba da je oni pobede na taj način - kazao je Šešelj za TV KCN.
Preporučujemo
ŠEŠELj ZA IZBORE DOK SU BLOKADERI NA MALDIVIMA: Idite vi lepo na "holidej"
12. 04. 2026. u 08:00
ŠEŠELj OBJASNIO: Ministar je na čelu prosvete, a ne rektor
08. 04. 2026. u 21:00
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)