Šešelj o blokaderima: Sistematski progone svakoga ko nije na njihovoj strani

BLOKADERI sistematski progone svakoga ko nije na njihovoj strani, kaže zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Proganjaju i neutralne i ljude koji se ne izjašnjavaju o političkim prilikama u zemlji.

- Mi smo imali one scene da su letos, kada je igrala košarkaška reprezentacija Evropsko prvenstvo, neki ljudi u kafićima su to gledali. Dakle, ljudi gledaju utakmicu reprezentacije, i prolazi šaka tih blokadera, demonstranata, proganja te ljude po tim kafićima sa pištaljkama, otprilike ’kako vas nije sramota, vidite ovu našu pravedničku borbu, a vi tu sedite i gledate utakmicu, kako vi to smete’. Dakle, neko ko hoće da dobije glas od tog čoveka koji gleda utakmicu, ne bi tako postupio prema njemu. I to nam govori da njih glasovi ne interesuju, rezultati izbora ih ne interesuju, samo im treba povod da naprave neku vrstu incidenta nadajući se da će dobiti i stranu podršku, da će dobiti kritičnu masu i da će biti spremni na preuzimanje institucija na ulici, a da će struktura vlasti biti dovoljno slaba da je oni pobede na taj način - kazao je Šešelj za TV KCN.

