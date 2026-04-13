KAKVO VEČE ZA NIKOLU TOPIĆA! Srbin dabl-dablom spustio zavesu na ligaški deo NBA lige
Košarkaši Finiksa ubedljivo su savladali Oklahomu sa 135:103, ali je veče prošlo u znaku Nikole Topića.
Srpski plejmejker je zabeležio drugi uzastopni dabl-dabl učinak. On je sakupio 18 poena, 14 asistencija u porazu svog tima.
Uspeo je mladi košarkaš da izjednači i rekord po broju proigravanja za jednog rukija Oklahome Siti Tandera.
Sada mu predstoji potera za titulom – prvi put kao standardnom prvotimcu Oklahome Siti.
