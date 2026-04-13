DODIK O NAMETANJU CENTRALIZACIJE: EU zloupotrebljavala priču o integracijama BiH

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je EU zloupotrebljavala priču o evropskim integracijama BiH i nametala centralizaciju, što je Republika Srpska odbijala u prošlosti, a to će činiti i u budućnosti.

– Za dijalog jesmo, ali EU sa ambasadorom /Luiđijem/ Sorekom ovde je lažljiva, jer kaže da je demokratija kada stranac dođe ovde i nametne zakon mimo ustava i bilo kakve prakse u Evropi. Mi onda nemamo razloge da mnogo verujemo – rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je ukazao da je EU sprečila Republici Srpskoj mnoge finansijske podrške.

– Oni sve naplaćuju, što se vidi i iz situacije sa Orbanom. Ostali su dužni više od 25 milijardi evra neisplaćenih sredstava Mađarskoj i na taj način uticali na same izbore – naveo je Dodik.