PA, DOKLE VIŠE? ATP opet kaznio Danila Medvedeva
Ruski teniser Danil Medvedev kažnjen je sa 6.000 evra zbog nesportskog ponašanja na turniru u Monte Karlu.
Medvedev je tokom meča protiv Matea Beretinija, od kog je izgubio sa 6:0, 6:0, čak sedam puta razbio reket.
Danil je i tokom susreta bio sankcionisan od strane glavnog sudije.
Kazna je mala u poređenju sa 76.000 i 42.500 dolara koliko je Medvedev kažnjen na Australijan i Ju-Es openu prošle godine.
Medvedev, koji je bio slobodan u prvom kolu, u Kneževini je zaradio 42.500 evra.
Spomenuti susret sa Beretinijem izgubio je za samo 49 minuta.
Komentari (0)