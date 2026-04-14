Politika

Kurti nastavlja sa pokušajim proterivanja Srba sa KiM: Prištinske vlasti otele srpske ambulante

В. Н.

14. 04. 2026. u 18:36

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, reagovao je na "krađu" srpskih ambulanti na Kosmetu od strane prištinskih vlasti Aljbina Kurtija.

Курти наставља са покушајим протеривања Срба са КиМ: Приштинске власти отеле српске амбуланте

Foto Novosti

Saopštenje direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića prenosimo u celini:


"Na srpskim ambulantama u selima Suvo Grlo i Banje, koje su nasilno zatvorene pre nekoliko dana, danas su protivpravno i jednostrano, suprotno svim postignutim dogovorima i EU rešenju, postavljene nove table sa obeležjima prištinskih institucija.

Da bude sasvim jasno, kako nam je potvrđeno od strane meštana, niti će srpski lekari da rade pod ovim obeležjima, niti će srpski pacijenti da se leče pod ovim uslovima jer imaju jedino i isključivo poverenja u srpski zdravstveni sistem.

Kao što su ove ambulante nasilno i protivpravno zatvorene uoči Vaskrsa, isto tako su i table danas postavljene jednostrano i bez ikakve saglasnosti srpskog naroda, mimo svih postignutig dogovora.

Pitanje srpskih zdravstvenih institucija može da se rešava jedino u dijalogu, a nikako jednostranim potezima kakvim danas svedočimo i o ovom novom antisrpskom potezu obavestili smo odmah posrednika u dijalogu Petera Sorensena koji je i predstavio i garantovao da će srpske zdravstvene institucije nastaviti da nesmetano funkcionišu.

Zahtevamo da se rešavanje ovog pitanja odmah vrati u okvire EU predloga, jer se Srbima u ovoj enklavi krše osnovna prava na lečenje i primarnu zdravstvenu zaštitu.

Jasno je da Priština ponovo krši sve postignute dogovore i nastavlja institucionalno i svako drugo kršenje prava srpskog naroda.

Zdravstvo je jedan od stubova opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i srpski narod nikada neće pristati da svoju decu leče na drugim mestima."

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Srbi ne veruju albanskim lekarima: SL o postavljanju nove table na zatvorenim ambulantama u selima Suvo Grlo i Banje
Politika

0 0

Srbi ne veruju albanskim lekarima: SL o postavljanju nove table na zatvorenim ambulantama u selima Suvo Grlo i Banje

DANAŠNjE postavljanje nove trojezične table sa kosovskim obeležjima na objekte srpskih ambulanti u selima Suvo Grlo i Banje u opštini Srbica, koje su deo srpskog zdravstvenog sistema, a koje sada kosovska opština Srbica smatra svojim, direktno se ugrožavaju osnovna prava srpskog naroda na lečenje i zdravstvenu zaštitu i krše garancije Evropske unije i SAD da neće doći do prekida u funkcionisanju ovih institucija i da će se njihov položaj rešavati kroz postojeće sporazume i u razgovoru sa srpskim narodom

14. 04. 2026. u 18:31

