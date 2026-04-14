Kurti nastavlja sa pokušajim proterivanja Srba sa KiM: Prištinske vlasti otele srpske ambulante
DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, reagovao je na "krađu" srpskih ambulanti na Kosmetu od strane prištinskih vlasti Aljbina Kurtija.
Saopštenje direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića prenosimo u celini:
"Na srpskim ambulantama u selima Suvo Grlo i Banje, koje su nasilno zatvorene pre nekoliko dana, danas su protivpravno i jednostrano, suprotno svim postignutim dogovorima i EU rešenju, postavljene nove table sa obeležjima prištinskih institucija.
Da bude sasvim jasno, kako nam je potvrđeno od strane meštana, niti će srpski lekari da rade pod ovim obeležjima, niti će srpski pacijenti da se leče pod ovim uslovima jer imaju jedino i isključivo poverenja u srpski zdravstveni sistem.
Kao što su ove ambulante nasilno i protivpravno zatvorene uoči Vaskrsa, isto tako su i table danas postavljene jednostrano i bez ikakve saglasnosti srpskog naroda, mimo svih postignutig dogovora.
Pitanje srpskih zdravstvenih institucija može da se rešava jedino u dijalogu, a nikako jednostranim potezima kakvim danas svedočimo i o ovom novom antisrpskom potezu obavestili smo odmah posrednika u dijalogu Petera Sorensena koji je i predstavio i garantovao da će srpske zdravstvene institucije nastaviti da nesmetano funkcionišu.
Zahtevamo da se rešavanje ovog pitanja odmah vrati u okvire EU predloga, jer se Srbima u ovoj enklavi krše osnovna prava na lečenje i primarnu zdravstvenu zaštitu.
Jasno je da Priština ponovo krši sve postignute dogovore i nastavlja institucionalno i svako drugo kršenje prava srpskog naroda.
Zdravstvo je jedan od stubova opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i srpski narod nikada neće pristati da svoju decu leče na drugim mestima."
Preporučujemo
Komentari (0)