Politika

Ana Brnabić o blokaderima: Ovo čovek ne bi mogao da izmisli... (FOTO)

В.Н.

14. 04. 2026. u 18:43

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić je na društvenoj mreži "Iks" reagovala na izjavu blokadera Vladimira Mrđaka koju je izneo na blokaderskoj N1 televiziji.

Ана Брнабић о блокадерима: Ово човек не би могао да измисли... (ФОТО)

Foto: Zoran Jovanovic

Naime, on je svojim govorom dokazao koliko su blokaderi kontradiktorni i neorganizovani, što je predsednica Skupštine vešto primetila.

- Tražili sednicu o poverenju vladi, sad se plaše da ćemo izglasati nepoverenje. Ovo čovek ne bi mogao da izmisli... Vidi se da pažljivo planiraju svaki svoj potez i da funkcionišu kao švajcarski sat - napisala je Brnabić uz tri emotikona koji plaču od smeha.

