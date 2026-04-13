POLITIKA JE ŠAH, A NE COPY-PASTE: Srbija je „mađarski scenario“ razbila 15. marta prošle godine!

U politici, kao i u šahu, postoji trenutak kada partija izgleda izgubljeno – ali samo za one koji ne vide nekoliko poteza unapred. Upravo u toj zabludi danas žive oni koji pokušavaju da prave paralele između dešavanja u Mađarskoj i situacije u Srbiji, verujući da se isti scenario može mehanički preslikati, bez razumevanja konteksta, dinamike i, što je najvažnije – političke realnosti.

Jer Srbija je ono što se danas slavi kao „preokret u Mađarskoj“ – već preživela.

I to ne juče.

Nego 15. marta 2025.

Taj datum nije bio običan protestni dan. Bio je to pokušaj da se, kroz pažljivo konstruisan narativ o „korupciji koja ubija“, stvori politički momentum koji bi, bez izbora, bez institucionalne procedure, doveo do promene vlasti. Tragedija u Novom Sadu poslužila je kao emocionalni okidač, kao platforma za mobilizaciju, kao sredstvo za politički pritisak.

Plan je bio jasan: iz haosa i ulice iznjedriti novog političkog aktera, „srpskog Petera Mađara“ – čoveka iz sistema koji će, uz podršku protestnog talasa, preuzeti političku inicijativu.

Ali taj plan nije uspeo.

I to je ključna razlika koju danas mnogi uporno odbijaju da vide.

Zašto Srbija nije Mađarska

U Mađarskoj je politički proces, koliko god bio turbulentan, ipak završen na izborima. Promena se desila kroz institucionalni okvir, kroz glasanje, kroz proceduru. U Srbiji je pokušaj bio drugačiji – brži, agresivniji i, u krajnjoj liniji, politički naivniji.

Jer verovati da se vlast može srušiti samo na talasu emocije, bez jasne političke strukture, bez lidera koji ima legitimitet i bez strategije koja ide dalje od ulice – nije politička strategija.

To je improvizacija.

Srbija je 15. marta 2025. pokazala da takav model ne prolazi.

I ne samo da ne prolazi – već proizvodi kontraefekat.

Umesto slabljenja vlasti, dobili smo njeno dodatno učvršćivanje. Umesto novog lidera, dobili smo prazninu. Umesto političkog artikulisanja nezadovoljstva, dobili smo rasipanje energije.

Neostvareni projekat „srpskog Mađara“

Najveći neuspeh tog pokušaja nije bio u protestima, već u činjenici da nije proizveden politički subjekt koji bi mogao da kapitalizuje tu energiju.

Jer svaka ozbiljna politička promena mora imati lice, strukturu i plan.

Ideja o „srpskom Peteru Mađaru“ bila je centralna tačka tog projekta – neko iz sistema, dovoljno kredibilan da povuče liniju između starog i novog, između vlasti i opozicije.

Ali takav čovek se nije pojavio.

I bez njega, cela konstrukcija se urušila.

Blokaderi i politička nepismenost

Danas, godinu dana kasnije, ista greška se ponavlja. Studenti-blokaderi i njihovi politički mentori i dalje veruju da je dovoljno prizvati narativ, ponoviti fraze i očekivati isti rezultat.

Ne razumeju osnovnu stvar: politika nije copy-paste.

Ne razumeju da kontekst određuje ishod.

Ne razumeju da je Srbija već „odigrala“ tu partiju – i pobedila.

Zato danas svako ko tvrdi da će se mađarski scenario ponoviti u Srbiji pokazuje elementarno nerazumevanje političkih procesa.

I to nije stvar stava.

To je stvar političke pismenosti.

Izbori kao trenutak istine

Ako do izbora dođe, oni neće biti trenutak „promene po inerciji“, već trenutak suočavanja sa realnošću.

Jer energija koja nije pretvorena u političku strukturu – ne pobeđuje.

Narativ bez lidera – ne pobeđuje.

Protest bez strategije – ne pobeđuje.

U takvim okolnostima, ono što sledi nije preuzimanje vlasti, već unutrašnji obračun na političkom polu koji je već sada fragmentisan.

Biće to sukob između opozicije i blokaderskog pokreta.

Borba za isto biračko telo.

Borba bez jasnog lidera.

Borba u kojoj se energija troši – umesto da se usmerava.

Ishod je već poznat

U takvoj postavci stvari, jedino što ostaje nepoznato jeste raspored mesta.

Pobednik je već poznat.

A ono što sledi biće borba za drugo mesto.

Jer politika ne trpi iluzije.

A oni koji ne nauče lekcije iz sopstvenih poraza – osuđeni su da ih ponavljaju.

Srbija je svoju lekciju naučila 15. marta 2025.

Pitanje je samo – ko još nije.