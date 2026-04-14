CRNE PROGNOZE VUČIĆA: Ekonomsku krizu nemoguće izbeći, biće možda najteža svih vremena

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će ekonomsku krizu biti nemoguće izbeći i da će možda biti najteža svih vremena.

Kaže da se svet nalazi u turbulentnom periodu.

- Nisam želeo o tome posebno da govorim, ali evo kada ste pitali, ekonomska kriza biće je nemoguće izbeći u svetu, i na svetskom nivou se plašim da će biti jedna od najtežih možda posle 29. do 33. godine prošlog veka, možda i najteža u svetu svih vremena - kaže Vučić.

Ističe da je sve to teže da se zaustavi, i da već postoje posledice.

- Svi živimo na osnovu bafera i rezervi koje smo pravili ranije, a ne na osnovu onoga što je danas realnost. Koliko ćemo to još moći, mi ćemo se truditi da dan, dva, tri, pet ili sedam ili deset izdržimo duže nego neki drugi, ali svakako sve postaje sve teže, komplikovanije i problematičnije. Kada imate takve ekonomske krize, onda imate velike političke sukobe. Ti veliki politički sukobi dovode do toga da niko nikoga više ne poštuje, i oni dovode do ratnih sukoba koji sa neverovatnom ili nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti izbijaju u raznim delovima sveta - kaže on.

Navodi da smo vojno neutralna zemlja jedina u regionu, okružena NATO zemljama, i da moramo da brinemo o svojoj bezbednosti.

- Zato ulažemo mnogo, to je ogroman novac. Stari objekat Kobri, bile su bukvalno barake, bilo me je malo sramota kad sam ih posećivao. Najviše vremena sa njima provodim i srećan sam što smo uložili desetine miliona evra, imaće jedan od najekskluzivnijih objekata. Kupujemo mnogo toga, radi naša vojna industrija, popunjavamo bojevom municijom. Suviše brzo snažimo da bi se neko usudio da sprovodi agresiju protiv nas - rekao je Vučić.