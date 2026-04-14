SRBIJA KLJUČA ZBOG OVE SRAMOTE! Nikola Jokić je najbolji na svetu, a Amerikanci mu pljunuli u lice
KO bi ovo očekivao?
Dva najbolja košarkaša današnjice Nikola Jokić i Šej Gildžis-Aleksander se poslednje dve sezone opasno trkaju za MVP titulu. Prethodne takmičarske godine pobedio je Kanađanin, a kako stvari stoje sve ide ka tome da odbrani status najkorisnijeg igrača NBA lige - iako statistika govori drugačije.
Međutim, jedna trka u kojoj nijedan nije na vrhu liste je prodaja dresova. Iako je i tu plejmejker Oklahome bolji - niko ne može da se poredi sa Stefom Karijem koji po peti put prednjači po broju navijača koji su kupili njegov dres. Drugi na ovoj listi je Luka Dončić - prošlogodišnji šampion ove kategorije, dok je Šej osmi a Jokić deseti.
Čak ispred srpskog košarkaša je i Kuper Fleg - prvi odabir na prošlogodišnjem NBA draftu i košarkaš za kog smatraju da će postati velika zvezda. Viktor Vembanjama se takođe nalazi na ovoj listi, a zauzima četvrto mesto. Francuz se nalazi odmah ispod Džejlena Bransona, dok je peti na listi Lebron Džejms.
Centar Denvera po prodaji dresova nije napravio pomak u odnosu na prethodnu takmičarsku godinu, gde je takođe završio na mestu broj 10. Gledajući prethodnu sezonu TOP 10 se nije puno promenio. Sem redosleda, jedini koji izostaje sa prošlogodišnjeg spiska je Dža Morent, koji ove sezone nije ni među 15 najboljih.
