"Braća Srbi su nam objavila rat!" Čuveni ruski medij se našalio (a nećete verovati ko je za sve kriv)

Najnovije vesti iz srpskog fudbala tiču se Rusije. I Egipta.

Čuveni ruski portal "Meš" je objavio šaljivo skockanu vest o tome kako i Srbija i Rusija žele da u istom terminu igraju fudbal protiv Egipta.

Tu vest, protkanu "precrtavanjem" smešnih delova rečenice, prenosimo u celosti:

"Potencijalna prijateljska utakmica između Rusije i Egipta je u opasnosti da bude otkazana zbog srpske braće. Prema saznanjima Meša, Fudbalski savez Srbije je objavio rat Ruskom fudbalskom savezu (RFS) podneo ponudu Egipćanima za iste datume kao i mi.

Prvo su Tutankamonovi naslednici dobili ponudu iz Taganske (tako se zove metro stanica kod koje je sedište RFS-a, prim. prev.).

Rečeno je: 'Hajde da održimo prijateljsku utakmicu od 25. do 30. maja — za to ćemo vam dati 150.000 dolara plus pokriti sve troškove putovanja.'

Nešto kasnije, u Kairo je stiglo obaveštenje iz Beograda — u njemu su braća rekla da će dovesti svoj najbolji tim u Afriku za 100.000 dolara.

Ono što je sigurno, to je da će 6. juna Egipat igrati protiv Brazila. To će biti njegova druga prijateljska utakmica pre Svetskog prvenstva 2026. Ali, ko će biti prvi odlučiće smrtonosna bitka između fudbalskih zvaničnika vreme koje je pred nama", zaključuje pomenuti ruski medij.

Sve je začinjeno i šaljivom ilustracijom u kojoj se, nalik čuvenoj igrici "Mortal kombat" naši i ruski fudbaleri bore ispred egipatskih piramida i sfinge:

Šaljiva ilustracija borbe Srba i Rusa za to ko će igrati u maju protiv Egipta / Screenshot / Meš

