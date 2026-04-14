Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu
Došlo je do značajnih poremećaja u vazdušnom saobraćaju nakon što su se štrajku sindikata pilota Vereinigung Cockpit pridružili i piloti kompanije Eurowings, a zatim su i stjuardese najavile novi štrajk.
Štrajk pilota i stjuardesa izaziva ozbiljne poremećaje u nemačkom vazdušnom saobraćaju, što utiče i na letove Lufthanze i njene podružnice Eurowings.
Kao rezultat obustave rada, brojni letovi za Budimpeštu su otkazani ili izmenjeni.
Štrajk traje u ponedeljak, utorak i sredu, odnosno 14, 15. i 16. aprila, a mnogi letovi povezani sa Budimpeštom su u tom periodu otkazani (više od 40 letova).
Stručnjaci preporučuju da pogođeni što pre kontaktiraju avio-kompaniju i ostvare svoja prava u trenutnoj situaciji.
