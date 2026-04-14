Kad se golman rasplače od nemoći, stvarno! Braniš za reprezentaciju i primiš 21 gol na jednom meču... (Video)
Najnovije vesti iz fudbala su prilično... emotivne.
Jer, kako drugačije i opisati ono što se desilo na kraju meča reprezentacija Kostarike i Kajmanskih Ostrva?
Fudbalerke te dve države sastale su se u kvalifikacijama za Mundijal i... svi su znali da su Kostarikanke apsolutni favoriti.
Pa opet, gostujuća ekipa, iz države sa manje od 90.000 stanovnika, hrabro je izašla favoritu "na crtu". I, doživela da izgubi 21:0.
Naomi Vilson, koja brani za reprezentaciju Kajmanskih Ostrva, bila je potpuno nemoćna.
Mreža iza nje je napunjena, i to toliko, da se nesrećna devojka na kraju - rasplakala:
Evo i video snimka svih golova sa pomenute utakmice:
