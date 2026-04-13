BRAVO, HAMADE! Međedović u osmini finala ATP turnira "Barselona"

Танјуг

13. 04. 2026. u 18:29

Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Barseloni, pošto je danas u prvom kolu pobedio Argentinca Marka Trunhelitija rezultatom 7:5, 6:4.

БРАВО, ХАМАДЕ! Међедовић у осмини финала АТП турнира Барселона

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Meč je trajao sat i 31 minut. Trunheliti je 79. teniser sveta, dok je Međedović 88. na ATP listi.

Argentinski teniser je vodio 4:1 u prvom setu, ali je zatim Međedović posle preokreta osvojio prvi set.

Međedović je drugi set dobio posle brejka u trećem gemu, a potom je sačuvao prednost i došao do pobede.

Srpski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Aleksa de Minora i Sebastijana Ofnera.

ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

