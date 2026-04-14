Tuga u svetu fudbala: Preminuo Žan-Pjer Eskalet
Žan-Pjer Eskalet, bivši predsednik Francuskog fudbalskog saveza (FFF), preminuo je u 90 godini, saopštila je danas francuska kuća fudbala.
"Žan-Pjer Eskalet je posvetio ceo svoj život našem sportu, kojem je služio sa strašću, humanošću i lojalnošću", navodi se u saopštenju, uz "najiskrenije saučešće njegovoj porodici i voljenima".
Eskalet je bio predsednik FFF od 2005. do 2010. godine. Tokom njegovog mandata, Francuska je stigla do finala Svetskog prvenstva 2006. godine pod vođstvom selektora Rejmonda Domeneka. Eskalet je odigrao ključnu ulogu u pomaganju Francuskoj da osvoji pravo da bude domaćin Evropskog prvenstva 2016. godine.
Međutim, kritikovan je zbog toga što je zadržao Domeneka na poziciji nakon što je Francuska eliminisana u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu 2008. bez pobede.
Domenek je zadržao posao uprkos lošem rezultatu na Evropskom prvenstvu 2008. i uznemirio je navijače zaprosivši svoju devojku uživo na televiziji nekoliko trenutaka nakon što je Francuska izgubila od Italije i ispala sa turnira.
Francuska je takođe bila bez pobede na Svetskom prvenstvu 2010. i napustila je turnir nakon grupne faze u Južnoj Africi.
Tokom turnira došlo je do otvorenih sukoba između reprezentacije i uprave tima.
"Sramota me je i izvinjavam se francuskom fudbalskom svetu", rekao je tada Eskalet.
Bivši profesor engleskog jezika, Eskalet je takođe pomogao u razvoju amaterskog fudbala u Francuskoj.
