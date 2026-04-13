USTAŠE KLALE SRBE NA VASKRS: Održan pomen narodu nastradalom u Bijelom Potoku

GODIŠNjI pomen Srbima stradalim u ustaškom pokolju na pravoslavni Vaskrs aprila 1942. godine služen je danas kod spomen-obeležja u Bijelom Potoku, kod Banjaluke.

Drugog dana Vaskrsa svake godine se u ovom naselju okupljaju potomci žrtava ubijenih Srba, da bi im odali počast, održali parastos i položili vence, prenela je RTRS.

U ustaškom pokolju pre 84 godine ubijena su 54 srpska civila, a najmlađa žrtva je imala samo godinu dana.