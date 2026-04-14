Srbin ih sve zaprepastio! Šta uradi Miomir Kecmanović trećem teniseru sveta...

14. 04. 2026. u 15:47

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Minhenu, ali je priredio istinski spektakl.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Eduardo Verdugo

On je danas u prvom kolu izgubio posle velike borbe od Aleksandra Zvereva, a rezultat je glasio 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) za Nemca.


Meč je trajao dva sata i 19 minuta. 


Zverev je, inače, treći teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 58. mestu ATP liste. 


Ovo je bio peti međusobni duel nemačkog i srpskog tenisera, a treći trijumf Zvereva.


Nemački teniser će u drugom kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa.


ATP turnir u Minhenu se igra za nagradni fond od 2.561.110 evra.

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost