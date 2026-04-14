Srbin ih sve zaprepastio! Šta uradi Miomir Kecmanović trećem teniseru sveta...
Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo ATP turnira u Minhenu, ali je priredio istinski spektakl.
On je danas u prvom kolu izgubio posle velike borbe od Aleksandra Zvereva, a rezultat je glasio 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) za Nemca.
Meč je trajao dva sata i 19 minuta.
Zverev je, inače, treći teniser sveta, dok se Kecmanović nalazi na 58. mestu ATP liste.
Ovo je bio peti međusobni duel nemačkog i srpskog tenisera, a treći trijumf Zvereva.
ATP turnir u Minhenu se igra za nagradni fond od 2.561.110 evra.
