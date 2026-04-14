Politika

Srbi ne veruju albanskim lekarima: SL o postavljanju nove table na zatvorenim ambulantama u selima Suvo Grlo i Banje

Dragana ZEČEVIĆ

14. 04. 2026. u 18:31

DANAŠNjE postavljanje nove trojezične table sa kosovskim obeležjima na objekte srpskih ambulanti u selima Suvo Grlo i Banje u opštini Srbica, koje su deo srpskog zdravstvenog sistema, a koje sada kosovska opština Srbica smatra svojim, direktno se ugrožavaju osnovna prava srpskog naroda na lečenje i zdravstvenu zaštitu i krše garancije Evropske unije i SAD da neće doći do prekida u funkcionisanju ovih institucija i da će se njihov položaj rešavati kroz postojeće sporazume i u razgovoru sa srpskim narodom

Срби не верују албанским лекарима: СЛ о постављању нове табле на затвореним амбулантама у селима Суво Грло и Бање

foto d.z.

Ovo je  danas  popodne saopštila Srpska lista iz koje ističu da ovakvi jednostrani potezi predstavljaju brutalno ukidanje prava na lečenje za srpsko stanovništvo i grubo kršenje svih dosadašnjih dogovora.

- Posebno ističemo da je ovim prekršeno ono što je u Prištini javno obećao specijalni predstavnik EU Peter Sorensen, a što je podržala i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, čime se dodatno podriva poverenje u međunarodne garancije koje su date našem narodu. Na osnovu informacijama koje imamo želimo da obavestimo javnost da zaposleni neće ulaziti u ove prostorije i raditi pod nametnutim uslovima, te da Srbi u ovim selima žele da ih leče srpski zdravstveni radnici jer nemaju poverenje u albanske lekare – dodaje se u saopštenju Srpske liste.

SL je pozvala Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države na hitnu i nedvosmislenu reakciju, jer, kako navode, ovakvi potezi stvaraju opasan presedan koji je apsolutno nedopustiv i koji može imati nesagledive posledice po stabilnost na terenu.

- Zahtevamo hitno vraćanje u pređašnje stanje ambulanti u ovim selima i omogućavanje nesmetanog rada ovih ambulanti u okviru našeg zdravstvenog sistema, kako bi građani mogli da ostvaruju pravo na lečenje - ističe se u saopštenju Srpske liste.

Inače, tzv. kosovska zdravstvena inspekccija uz asistenciju policije zatvorila je ambulante u selima Suvo Grlo i Banje u opštini Srbica i sklonila table sa nazivom osnovne i srednje Tehničke škole.

Pročitajte više

On je kao Volvo ili Golf, ne kvari se nikada! Sportski direktor Zenita dao zanimljivu izjavu o igraču Partizana

