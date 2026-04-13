Nesreće

MLADIĆ PRONAĐEN NA ULICI U LOKVI KRVI: Zadobio teške povrede glave, umro na putu do bolnice - Užas u Rakovici

В.Н.

13. 04. 2026. u 20:59

U BEOGRADSKOM naselju Kijevo u opštini Rakovica prolaznici su na ulici pronašli krvavog mladića sa teškim povredama glave.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hitna pomoć je brzo došla po povređenog mladića, koji je sve vreme bio bez svesti, međutim, na putu do bolnice je preminuo.

Telo mladića biće poslato na obdukciju koja će utvrditi da li je povrede zadobio prilikom pada ili je napadnut.

Tužilaštvo je obavešteno o slučaju.

(Telegraf)

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica
AKCIJA POLICIJE Zaplena akcizne robe: Oduzeti duvan i cigarete bez akciznih markica

POLICIJSKI službenici PS Obrenovac su 11.04.2026. godine, postupajući po anonimnoj prijavi, da se u mestu Veliko polje ulica 11-ta bb, GO Obrenovac, vrši pakovanje rezanog duvana i cigareta bez akciznih markica u putničkom motornom vozilu u vlasništvu Dragane Ranković (1975) iz Obrenovca ul.Karađorđeva br.6, dolaskom na mesto događaja zatekli putničko motorno vozilo reg.oznaka BG2468-NA i u vozilu Draganu Ranković i njenog sina Dimitrija.

12. 04. 2026. u 16:56

