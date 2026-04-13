MLADIĆ PRONAĐEN NA ULICI U LOKVI KRVI: Zadobio teške povrede glave, umro na putu do bolnice - Užas u Rakovici

U BEOGRADSKOM naselju Kijevo u opštini Rakovica prolaznici su na ulici pronašli krvavog mladića sa teškim povredama glave.

Hitna pomoć je brzo došla po povređenog mladića, koji je sve vreme bio bez svesti, međutim, na putu do bolnice je preminuo.

Telo mladića biće poslato na obdukciju koja će utvrditi da li je povrede zadobio prilikom pada ili je napadnut.

Tužilaštvo je obavešteno o slučaju.

