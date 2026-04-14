TOTALNI ZAOKRET! Hamad Međedović napustio Srbiju i izabrao drugu državu

Srpski teniser Hamad Međedović izborio je plasman u drugo kolo ATP turnira u Barseloni.

Međedović je savladao Argentinca Trungelitija u prvoj rundi posle dva odigrana seta 7:5, 6:4 i u narednoj rundi će igrati protiv boljeg iz meča De Minor – Ofner.

Momak iz Novog Pazara se tokom prošle godine premstio iz Srbije u Španiju i otpočeo saradnju sa tamošnjim stručnjakom Horhe Agireom.

– Na Horhae gledam kao na drugog oca, promenio mi je perspektivu, ne samo tenisku, nego i životnu. Zahvalan sam mu na svemu, sjajna je osoba i uživam u provođenju vremena sa njim. Prošla godina je bila veoma teška u smislu premeštanja iz Srbije u Španiju, ali mi mnogo znači što je Horhe uz mene – rekao je Međedović u razgovoru za Punto De Break, a potom nastavio da govori o životu u Španiji.

– Nije bilo nimalo lako, jer sam se po prvi put u životu premestio iz Srbije i promenio životnu sredinu. Sad osećam Malagu kao svoj dom, a u tome su mi mnogo pomogli Horhe i njegova žena Paula. Uvek se rado vraćam u Malagu.

Kuburio je sa rezultatima mladi teniser, ali se čini da je titulom na čelendžeru u Napoliju i povratkom među najboljih 100, ponovo na pravom koloseku.

– Titula u Napulju mi je mnogo podigla samopouzdanje. Značajna je i u kontekstu Rolan Garosa, jer sam tad bio van 100. mesta na listi i bio sam spreman da ću morati da igram kvalifikacije za plasman u glavni žreb Rolan Garosa. Srećom sam osvojio titulu igrati u glavnom žrebu grend slema je veoma važno.

Smatra da se nalazi na dobrom putu i da dobri rezultati tek dolaze.

– Ove godine osećam da sve lakše teče, jer već imam jednu punu sezonu igranja na Turu. Radimo na svim aspketima, pogotovo fizičkim, ali i mentalnim. Na dobrom smo putu, radimo veoma dobar posao i verujem da će se uskoro isplatiti – zaključio je 22-godišnjak.

Turnir u Barseloni je iz serije 500, a prvi nosilac je Karlos Alkaraz.