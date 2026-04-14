TOTALNI ZAOKRET! Hamad Međedović napustio Srbiju i izabrao drugu državu
Srpski teniser Hamad Međedović izborio je plasman u drugo kolo ATP turnira u Barseloni.
Međedović je savladao Argentinca Trungelitija u prvoj rundi posle dva odigrana seta 7:5, 6:4 i u narednoj rundi će igrati protiv boljeg iz meča De Minor – Ofner.
Momak iz Novog Pazara se tokom prošle godine premstio iz Srbije u Španiju i otpočeo saradnju sa tamošnjim stručnjakom Horhe Agireom.
– Na Horhae gledam kao na drugog oca, promenio mi je perspektivu, ne samo tenisku, nego i životnu. Zahvalan sam mu na svemu, sjajna je osoba i uživam u provođenju vremena sa njim. Prošla godina je bila veoma teška u smislu premeštanja iz Srbije u Španiju, ali mi mnogo znači što je Horhe uz mene – rekao je Međedović u razgovoru za Punto De Break, a potom nastavio da govori o životu u Španiji.
– Nije bilo nimalo lako, jer sam se po prvi put u životu premestio iz Srbije i promenio životnu sredinu. Sad osećam Malagu kao svoj dom, a u tome su mi mnogo pomogli Horhe i njegova žena Paula. Uvek se rado vraćam u Malagu.
Kuburio je sa rezultatima mladi teniser, ali se čini da je titulom na čelendžeru u Napoliju i povratkom među najboljih 100, ponovo na pravom koloseku.
– Titula u Napulju mi je mnogo podigla samopouzdanje. Značajna je i u kontekstu Rolan Garosa, jer sam tad bio van 100. mesta na listi i bio sam spreman da ću morati da igram kvalifikacije za plasman u glavni žreb Rolan Garosa. Srećom sam osvojio titulu igrati u glavnom žrebu grend slema je veoma važno.
Smatra da se nalazi na dobrom putu i da dobri rezultati tek dolaze.
– Ove godine osećam da sve lakše teče, jer već imam jednu punu sezonu igranja na Turu. Radimo na svim aspketima, pogotovo fizičkim, ali i mentalnim. Na dobrom smo putu, radimo veoma dobar posao i verujem da će se uskoro isplatiti – zaključio je 22-godišnjak.
Turnir u Barseloni je iz serije 500, a prvi nosilac je Karlos Alkaraz.
BOSNA U ŠOKU: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
14. 04. 2026. u 12:28
PA, DOKLE VIŠE? ATP opet kaznio Danila Medvedeva
14. 04. 2026. u 12:14
DRAMA PRED LIGU ŠAMPIONA! Barselona traži pomoć UEFA, Atletiko Madrid spremio "smicalicu"
14. 04. 2026. u 11:53
RUTINSKO ODRAĐIVANjE POSLA: PSŽ dolazi na "Enfild" sa dva gola prednosti i Enrike neće dozvoliti da ih ispusti
PARIŽANI su dominirali pred svojim navijačima protiv Liverpula, slavili su rezultatom 2:0 i sa ogromnim samopouzdanjem dočekuju večerašnji revanš koji je na programu od 21.00.
14. 04. 2026. u 09:30
BOSNA U ŠOKU: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine tiču se i Srbije.
14. 04. 2026. u 12:28
TRAGAČ IZ "POTERE" SE SRUŠIO NA POD USRED EMISIJE: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
