Istorija kao da se ponavlja - nemački kancelar tvrdi: Rusija neće moći da pobedi
Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da Rusija neće moći da pobedi u sukobu sa Ukrajinom.
O tome piše Di Velt.
- Rusija nema šanse da dobije rat - naglasio je.
Prema njegovim rečima, situacija u Evropi zahteva povećanu podršku Kijevu.
Merc je takođe napomenuo da će promena vlasti u Mađarskoj i ukidanje veta na zajam EU Ukrajini "ojačati odbrambene sposobnosti Evrope".
Dodao je da će to uticati i na nemačku industriju.
- Sredstva za vojnu podršku moraju biti brzo dodeljena - rekao je nemački kancelar.
