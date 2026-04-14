Svet

Istorija kao da se ponavlja - nemački kancelar tvrdi: Rusija neće moći da pobedi

Novosti online

14. 04. 2026. u 20:00

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da Rusija neće moći da pobedi u sukobu sa Ukrajinom.

Историја као да се понавља - немачки канцелар тврди: Русија неће моћи да победи

FOTO: Tanjug/Ebrahim Noroozi (STF)

O tome piše Di Velt.

- Rusija nema šanse da dobije rat - naglasio je.

Prema njegovim rečima, situacija u Evropi zahteva povećanu podršku Kijevu.

Merc je takođe napomenuo da će promena vlasti u Mađarskoj i ukidanje veta na zajam EU Ukrajini "ojačati odbrambene sposobnosti Evrope".

Dodao je da će to uticati i na nemačku industriju.

- Sredstva za vojnu podršku moraju biti brzo dodeljena - rekao je nemački kancelar.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
