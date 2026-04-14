OVO JE ČOVEK KOJI JE IZDAO MAJKU SVOJE TROJE DECE: Skandali Petera Mađara i politička kontroverza u Mađarskoj

POLITIČKU karijeru pobednika na izborima Petera Mađara od samog početka prati niz kontroverzi koje se ne odnose samo na politiku, već i na njegov privatni život i odnose sa bivšom suprugom i bivšom ministarkom pravde, Judit Varga.

Foto: Profimedija/Shutterstock Editorial/Jakub Porzycki

Mađarski opozicioni lider i, od juče pobednik na izborima, Peter Mađar, u javnosti sve češće se dovodi u vezu s kontroverznim metodama i ličnim skandalima koji bacaju senku na njegov politički uspon.

Peter Mađar je postao poznat široj javnosti nakon što je 2024. godine objavio audio-snimke koje je, kako je sam tvrdio, tajno zabeležio tokom privatnih razgovora sa tadašnjom suprugom, bivšom ministarkom pravde, Judit Vargom, s kojom ima troje dece.

Ti snimci su kasnije korišćeni u političkom obračunu sa vlastima premijera Viktora Orbana i izazvali su veliki politički skandal u Mađarskoj.

Foto: AP Photo/Darko Bandic)

Ono što je posebno izazvalo buru jeste činjenica da su snimci nastali dok je porodica još funkcionisala kao zajednica, što su kritičari ocenili kao "prelazak svih granica u političkoj borbi". U delu javnosti postavljeno je pitanje – da li se politički obračuni smeju voditi preko privatnog života i porodičnih odnosa.

Porodica u centru političkog skandala

Bivša supruga Petera Mađara, Judit Varga, kasnije je javno optužila Mađara za neovlašćeno snimanje, kao i za niz teških porodičnih konflikata i pritisaka tokom braka, dok je on te tvrdnje odbacio i sve nazvao politički motivisanom kampanjom protiv njega.

Međutim, u javnosti je ostao snažan utisak da su navodi bivše Mađareve supruge Judit dodatno učvrstili sliku o duboko narušenim porodičnim odnosima i njenim tvrdnjama o pritiscima i konfliktima tokom braka.

U tom kontekstu, slučaj se sve više posmatra kroz prizmu njenih izjava, dok se pitanja privatnosti i političke zloupotrebe porodičnih odnosa dodatno zaoštravaju u javnoj raspravi.

„Političar koji sve snima“

Kritičari Petera Mađara ističu da njegov politički stil pokazuje spremnost da ne bira sredstva da dođe do cilja, pa čak i da koristi najintimnije i najosetljivije detalje privatnog života, uključujući porodične odnose, kao sredstvo političkog obračuna sa neistomišljenicima.

Prema njihovim ocenama, takav pristup ga čini ne samo etički problematičnim, već i duboko nepouzdanim i rizičnim akterom u javnom životu.

Foto: Profimedija/Sputnjik/Ekaterina Chesnokova

U tom kontekstu, sve češće se ocenjuje da se iza njegove političke retorike o borbi protiv sistema krije metodologija koja briše granicu između privatnog i javnog, što dodatno pojačava sumnje u njegove motive i političke namere.

Iako je Mađar od juče novi premijer Mađarske, sve veći broj analitičara smatra da njegova politička snaga dolazi upravo iz konflikta i skandala koji ga prate, uključujući i način na koji su objavljeni privatni snimci.

Uprkos njegovom političkom usponu, kontroverza oko tajnih snimaka i porodičnih odnosa i dalje prati Petera Mađara kao senka.

Tvrdnje o navodnim skandalima Petera Mađara

U javnosti su se pojavile i ozbiljne optužbe koje dodatno prate političku karijeru Petera Mađara, a koje dolaze pre svega iz izjava njegove bivše supruge Judit Varga i pojedinih medijskih izveštaja.

Prema njenim tvrdnjama iznesenim u intervjuima i javnim nastupima, Mađar je tokom braka pokazivao agresivno ponašanje, uključujući incidente u kojima je, kako je navela Judit, dolazilo do verbalnih sukoba, zaključavanja u prostoriji i zastrašivanja. U pojedinim izjavama spomenuto je i mahanje nožem u porodičnom okruženju, što je on u potpunosti negirao i odbacio kao diskreditujuće optužbe.

U javnom prostoru pojavili su se i ekstremno teški navodi koji su dodatno podgrejali kontroverze oko Petera Mađara, uključujući tvrdnje koje su preneli pojedini mediji i portali, pozivajući se na izjave njegove bivše supruge.

Foto: Profimedija/Shutterstock Editorial/Jakub Porzycki

Među najšokantnijim tvrdnjama jesu i navodi da je Mađar učinio nešto što prevazilazi svaku granicu normalnog. On je, naime, ispekao psa u mikrotalasnoj rerni, i to pred očima sopstvene dece. Ovaj morbidni čin, kako se navodi, ostavio je duboke psihološke posledice na mališane, koji su godinama kasnije nosili traume zbog prizora koji su bili primorani da gledaju.

Ove tvrdnje nisu potkrepljene zvaničnim dokazima niti potvrđene u relevantnim međunarodnim istraživačkim medijima, dok sam Mađar sve optužbe kategorički negira i naziva ih fabrikovanim i politički motivisanim.

Uprkos tome, sama činjenica da se ovakvi navodi pojavljuju u javnom prostoru dodatno je pojačala polarizaciju oko njegove ličnosti, dok deo javnosti i dalje zahteva zvaničnu istragu i razjašnjenje svih optužbi koje se vezuju za njegov privatni život.

Kako verovati čoveku koji je izdao majku svoje troje dece?

Slučaj Petera Mađara ostaje jedan od najkontroverznijih političkih fenomena u savremenoj mađarskoj politici, ali sve češće u prvi plan dolaze ozbiljne kritike na račun njegovih metoda i političkog delovanja.

Kritičari ističu da način na koji je došao do javnog uticaja, uključujući objavljivanje privatnih i porodičnih snimaka, otvara ozbiljna etička pitanja i dovodi u pitanje granica dozvoljenog u političkoj borbi.

U tom kontekstu, sve je izraženije pitanje poverenja u političara koji je spreman da uđe u najintimniju porodičnu sferu radi ostvarenja političkih ciljeva, što prema oceni javnosti i analitičara predstavlja opasan presedan u savremenoj politici.

Zbog toga se u delu javnosti sve češće postavlja pitanje: kako verovati čoveku koji je, u borbi za političku moć, bio spreman da izda majku svoje troje dece?

BONUS VIDEO: MOĆNA PORUKA ORBANA: Pobedićeš Aleksandre