BOSNA U ŠOKU: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)
Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine tiču se i Srbije.
Zapravo, cela priča bi trebalo da se smesti u Ujedinjene Arapske Emirate, ali...
Imajući u vidu da je košarkaški klub Dubai igrao poslednjih meseci u Sarajevu, a i da je jedan od aktera ove priče zvezda Bosne, otuda i onaj bosansko-srpski uvod.
A evo i o čemu se radi.
Srpski košarkaš Aleksa Avramović, koji igra za pomenutu košarkašku ekipu, rešio je da za Vaskrs - nauči svog klupskog kolegu Džanana Musu, reprezentativca BiH, kako se tuca jajima.
Lepo je Aleksa uzeo jedno jaje i dao Musi, drugo uzeo sam, pa pred klupskom kamerom poručio:
- Zdravo svima. Kao što znate, danas je najvažniji dan u pravoslavlju. Mi ovo inače radimo kod kuće, kuvamo jaja, to je jedna posebna tradicija, a sada ćemo vam Džanan i ja pokazati kako mi to slavimo. Tucaćemo se jajima, a ono jaje koje bude polomljeno dobija pobednik, koji treba i da ga pojede.
Zbunjeni Musa je duhovito odgovorio:
- On (Aleksa) će sigurno da vara, jer ja o ovome ništa ne znam!
Avramović je na to rekao:
- Hvala ti, Džanane što, iako ne pripadaš našoj pravoslavnoj veri, učestvuješ u ovome. Pravi si deo naše porodice.
A evo i video zapisa celog događaja, u kome možete videti i ko je pobedio, i kako je ko potom reagovao:
Aleksa Avramović - biografija
Aleksa Avramović ima 31 godinu, rođen je u Čačku 25. oktobra 1994, a od 2025. je član KK Dubai. Karijeru je počeo u čačanskom Borcu, potom igrao i za OKK Beogtrad, Vareze, Malagu, Estudijantes, Partizan i CSKA iz Moskve.
Sa reprezentacijom Srbije ima srebro sa Mundobasket 2023, kada je ostavio svet u čudu nestvarnom igrom u odbrani, a sa "orlovima" je godinu dana kasnije osvojio bronzu na Olimpijskim igrama "Pariz 2024".
