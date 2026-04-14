BOSNA U ŠOKU: Evo šta je Srbin naterao čuvenog Bosanca da uradi za Vaskrs (VIDEO)

Najnovije vesti iz Bosne i Hercegovine tiču se i Srbije.

Zapravo, cela priča bi trebalo da se smesti u Ujedinjene Arapske Emirate, ali...

Imajući u vidu da je košarkaški klub Dubai igrao poslednjih meseci u Sarajevu, a i da je jedan od aktera ove priče zvezda Bosne, otuda i onaj bosansko-srpski uvod.

A evo i o čemu se radi.

Srpski košarkaš Aleksa Avramović, koji igra za pomenutu košarkašku ekipu, rešio je da za Vaskrs - nauči svog klupskog kolegu Džanana Musu, reprezentativca BiH, kako se tuca jajima.

Lepo je Aleksa uzeo jedno jaje i dao Musi, drugo uzeo sam, pa pred klupskom kamerom poručio:

- Zdravo svima. Kao što znate, danas je najvažniji dan u pravoslavlju. Mi ovo inače radimo kod kuće, kuvamo jaja, to je jedna posebna tradicija, a sada ćemo vam Džanan i ja pokazati kako mi to slavimo. Tucaćemo se jajima, a ono jaje koje bude polomljeno dobija pobednik, koji treba i da ga pojede.

Zbunjeni Musa je duhovito odgovorio:

- On (Aleksa) će sigurno da vara, jer ja o ovome ništa ne znam!

Avramović je na to rekao:

- Hvala ti, Džanane što, iako ne pripadaš našoj pravoslavnoj veri, učestvuješ u ovome. Pravi si deo naše porodice.

A evo i video zapisa celog događaja, u kome možete videti i ko je pobedio, i kako je ko potom reagovao:

Happy Orthodox Easter! 🐣

Aleksa introduces us to a traditional custom: cracking boiled eggs.

A small game, full of meaning. pic.twitter.com/KnX6b3vGWT — Dubai Basketball (@dubaibasket) April 12, 2026

Aleksa Avramović - biografija

Aleksa Avramović ima 31 godinu, rođen je u Čačku 25. oktobra 1994, a od 2025. je član KK Dubai. Karijeru je počeo u čačanskom Borcu, potom igrao i za OKK Beogtrad, Vareze, Malagu, Estudijantes, Partizan i CSKA iz Moskve.

Sa reprezentacijom Srbije ima srebro sa Mundobasket 2023, kada je ostavio svet u čudu nestvarnom igrom u odbrani, a sa "orlovima" je godinu dana kasnije osvojio bronzu na Olimpijskim igrama "Pariz 2024".

